Güncelleme
MIUI 12.5 Enhanced Version güncellemesi 27 Ağustos’ta bitiyor!
Android tabanlı güncellemeler üzerinde çalışan Xiaomi, kullanıcılarına MIUI 12.5 Enhanced Version güncellemesini değıtmaya 13 Ağustos tarihinde başlamıştı. Xiaomi bu güncellemenin ilk ayağını 27 Ağustos tarihinde tamamlayacağını açıkladı.
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Güncellemeyi Alacak Olan İlk Cihazlar!
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi K40 Pro
- Redmi K30S
- Redmi K30 Pro
- Mi Mix 4
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Super Wallpapers, %15 daha az güç tüketimine ek olarak %22 daha az GPU kullanımı gibi özelliklerle, cihazlarımızı daha efektif ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlayan güncellemeyi alacak olan diğer (ikinci parti) cihazlar ise şu şekilde:
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9
- Redmi Note 9T
- POCO F2 Pro
- POCO X3 NFC
MIUI 12.5 ile Gelen Yenilikler ve Özellikler
Sistem Özellikleri
- %15 daha az güç tüketimi ile daha uzun pil ömrü sunuyor
- %22 daha az GPU kullanımı ile daha iyi performans kazanımı sağlıyor
Yeni Animasyonlar
- Yeni animasyon paketleriyle, arayüz daha akıcı ve kullanışlı hale geliyor
- Klasör animasyonları yenilendi
- Parmak izi okuma animasyonları eklendi
- Ses açma, kapama animasyonu yenilendi
- Şarj sesi ve yeni animasyon
Gizlilik ve Güvenlik Özellikleri
- Pano koruması
- Dosya depolama
Kişiselleştirme Özellikleri
- Yeni açılış animasyonu
- Yeni bildirim sesleri (Doğa efektleri)
- Hızlı notlar
- Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler
- Kamera arayüzü iyileştirildi
- Bildirim panelinde değişiklikler yapıldı ve ek olarak parlaklık kontrol çubuğu sabitlendi
- Siguniang Dağı ve daha birçok yerin yeni duvar kağıtlarıyla, şık ve göz alıcı tasarımlar ekleniyor
Sonuç olarak; eski sürümle karşılaştırıldığında çok daha kullanışlı, tasarruflu ve ayrıca yeni animasyonları ile göze hitap eden bir MIUI 12.5 Enhanced Version güncellemesi geliyor.
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Güncelleme
iOS 14.5 güncellemesi iPhone’lara geldi! İşte yeni özellikler
iOS 14.5 güncellemesi uzun bir süredir bekleniyordu. Aslında, geçtiğimiz aylarda ilk geliştirici betası yayımlanan sürümün getireceği birçok özellik zaten bilinmekteydi. Ancak konu yeni bir Apple ürünü olunca, yazılım bile olsa, teknoloji severlerin heyecan seviyelerinin hep yüksek olduğunu söylemek mümkün. iOS 14.5 da bir süredir böyle bir heyecanla beklenmekteydi. Büyük bekleyiş bugün nihayet son buldu ve yeni sürüme kavuştuk. İşte o merakla beklenen iOS 4.5 güncellemesinin getirdiği tüm yenilikler ve iOS 14.5 nasıl yüklenir sorusunun cevabı…
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iOS 14.5 nasıl yüklenir?
Yazımızın asıl konusuna geçmeden önce, gelin iPhone’larınızı nasıl yeni sürümle güncelleyebileceğinizin kısaca bir üstünden geçelim. Aslında her zaman olduğu gibi, iOS 14.5 güncellemesi de diğer iOS güncellemeleri gibi yüklenmekte. Yani, oldukça kolay ve zahmetsiz. İşte izlemeniz gereken adımlar:
1- Ayarlar’a gidin.
2- Ayarlar kısmında Genel’e tıklayın.
3- Bu kısımda karşınıza gelen seçeneklerden Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Bu aşamada iPhone’unuzun güncellemeyi kontrol etmesi gerekecek ve bu biraz süre alacak.
4- Son olarak, İndir ve Yükle’ye tıklayın.
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İşte tüm iOS 14.5 yenilikleri
Açıkcası, iOS 14.5 kelimenin tam anlamıyla yeniliklerle dolu. Ana bir güncelleme olmamasına rağmen, 14.5 yenilikler açısından gerçekten de heyecan verici. iOS 15’in beta sürümüne de aylar kaldığını düşündüğümüzde, 14.5 bu kalan ayları sıkılmadan geçirtecek cinsten. Gelin lafı daha uzatmadan o yenilikleri inceleyelim.
#1- Maske takarken FaceID kilidini Apple Watch ile açma
Hepimizin çok yakından bildiği gibi, pandemi süresinin en büyük teknolojik sıkıntılarından biri şüphesiz ki maske takarken FaceID kilidini açmaya çalışmaktı. Uzun bir süre bu konuda bir adım atmayan Apple, kullanıcılardan tepki çekmişti. Neyse ki, artık bu konunun bir çözümü var. Tabi, bir Apple Watch sahibiyseniz. Zira, artık FaceID’yi kullanarak kilidinizi Apple Watch ile açmanız mümkün. Bunu yapmak için, FaceID ayarlarına yeni gelen “Apple Watch’la kilit aç” seçeneğini aktive etmeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğinizde, telefon kilidini açmak istediğinizde saatinizde onayını isteyen bir ekran belirecek. Bu seçeneği onayladığınız da ise, yüzünüzde maske bile olsa FaceID ile kilidinizi açabileceksiniz.
#2- Uygulama Takibi Şeffaflığı (App Tracking Transparency)
iOS 14.5 sürümünün bir yeni özelliği de Facebook’la Apple’ın arasını bozan uygulama takibi şeffaflığı. Zira, uygulamalar reklam vb. amaçlarla verinizi toplamak için artık sizden izin almak zorundalar. Bu konudaki tercihlerinizi Ayarlar’dan yönetebileceğiniz gibi, Apple, söz konusu uygulamayı açtığınızda bir bildirimle sizin bu konudaki tercihinizi soracak. Açıkcası, bizce iOS 14.5’un en iyi özelliği bu. Umarız diğer işletim sistemleri de bu konuda Apple’ı örnek alır.
#3- Yeni emojiler
iOS 14.5 sürümünün işin biraz da eğlenceli tarafındaki en büyük yeniliği ise yeni emojiler. İçinde bulunduğumuz Covid-19 aşılama dönemine ithafen getirilen şırınga emojisi yeni setin en dikkat çekenlerinden.
#4- Bul uygulamasına AirTag desteği
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni AirTag’ler de iOS 14.5’taki yerini aldı. Zira, artık Bul uygulamasına eklediğiniz AirTag’lerinizi yine bu uygulama araclılığıyla takip edebileceksiniz. Hatta, eğer bir iPhone 11 veya 12 sahibiyseniz, bu takip işlemini yaparken ses; haptik bildirim ve görsel destek almanız mümkün.
#5- Apple Music yenilikleri
Artık favori şarkı sözlerinizi Apple Music’ten; Instagram, Facebook ve Mesajlar uygulamasında paylaşabileceksiniz. Buna ek olarak, yeni gelen “Şehir Grafikleri” özelliği size hangi şehirde en çok hangi şarkılar dinleniyor bilgisini gösteriyor olacak.
#6- Apple Harita yenilikleri
Harita konusundaki yenilik ise Tahmini Varış Zamanı (TVS) kısmında. Artık bisiklet kullanırken veya yürürken de Siri’den TVS isteyip bunu paylaşabileceksiniz.
#7- Siri yenilikleri
Siri tarafındaki en büyük yenilik ise artık Siri’nin arayan bilgisini size söyleyebilecek olması. Hatta eğer bir AirPods veya uyumlu bir Beats kulaklık kullanıyorsanız, Siri’nin anons ettiği aramayı hands-free olarak cevaplayabilirsiniz. Bunun yanında, Siri’den bir acil durum kişisini aramasını isteyebilir ve grup FaceTime aramalarında kişi listesinden birini eklemesini isteyebilirsiniz.
#8- Yeni nesil konsol kolları için destek
Artık iPhone’unuzda son nesil PlayStation 5 DualSense veya Xbox X/S kolunu kullanmanız mümkün.
#9- Çeviri yenilikleri
Çevirilerinizi artık yavaş dinlemek zorunda değilsiniz! Zira, artık değişik çalma hızı seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz.
#10- Çift SIM 5G desteği
Uzun zamandır beklenen özellik artık aramızda. iOS 14.5 ile birlikte iki hattınızda da aynı anda 5G kullanmanız mümkün. Tabi, bunun için önce 5G’nin ülkemize gelmesi gerekiyor.
#11- CarPlay yenilikleri
Apple, iOS 14.5 sürümünde CarPlay’i de unutmadı. Zira, artık haritadaki “Tahmini Varış Zamanı” bilgisini Siri veya yeni klavye denetimleri ile paylaşabileceksiniz.
Tüm bu yeniliklere ek olarak, Apple yine her zaman olduğu gibi işletim sistemindeki bazı hataları da çözmüş durumda. Yeni sürüm iOS 14.5 hangi hataları gideriyor görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
Kaynak: AppleInsider, MacRumors, AppleSupport
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Akıllı Telefonlar
Android güncellemelerini alacak olan LG telefonların listesi yayınlandı!
LG, akıllı telefon pazarından 31 Temmuz tarihinde çekileceğini pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında resmi olarak duyurdu. Bununla birlikte şirket, desteklenen modeller için Android 11 güncellemelerini vermeye devam edecek. Ayrıca Android 12 ve Android 13 alabilecek bazı telefonlar da mevcut. Bugün paylaşılan listede hangi telefonların hangi Android sürümüne yükseltileceği ortaya çıktı.
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Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?
LG, paylaştığı listede Android güncellemelerini alacak olan telefonlarını kullanıcılara duyurdu. İlginç bir şekilde bu listede Android 13 alacak olan telefonlarda bulunmakta.
Android 11
- Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92, Q9 One
Android 12
- Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q52, Q92
Android 13
- Wing, Velvet, Velvet LTE
LG Wing ve LG Velvet, firmanın 2020 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlardır. LG Wing, dönebilen çift ekrana sahip oldukça yaratıcı bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Bu nedenle, şirket bu cihaz için Android 13 güncellemesini vermeyi planlıyor. Ancak üretici, Android 12 veya 13’ün test işlemi sırasında bir hata oluşması durumunda güncellemelerden vazgeçebileceğini de belirtti. LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmesi, hem kullanıcıları hem de pazarı olumsuz etkiledi.
Üretici, akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurduktan sonra akıllı telefonları için desteğini sürdüreceğini belirtti. Bununla birlikte elinden gelen her yazılım güncellemesini de cihazlarına sağlamaya devam edecek. Ayrıca firma, son çıkan telefonları için üç yıl boyunca aktif güncelleme garantisi verdi. Aynı zamanda orta ve giriş seviye telefonlar da iki sene boyunca güncelleme alacak. Şirketin akıllı telefon pazarından çekilmesinin öncesinde bazı modeller mevcut Android 11 işletim sistemine sahipti. Bunların arasında LG Velvet, V60 ThinQ ve G7 One akıllı telefon modelleri bulunmakta. Ancak diğer orta ve giriş segment modeller de yakında Android 11 güncellemesini alacak. Bu cihazlar, G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 ve K42 olarak sıralanıyor.
LG, kullanıcıları endişelendirmemek için en erken zamanda akıllı telefonlara güncelleme desteğinin süreceğini duyurdu. Bununla birlikte son raporlarda LG’nin bazı telefonları için Android 12 sürümünü yakında piyasaya süreceği ortaya çıktı. Güney Koreli üretici, güncellemeyi test ederken Google’ın dağıtım programını takip edeceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki LG, mevcut modeller için güncelleme yayınlayacak olsa da bu güncellemeler üzerine ekstra bir şey katmayacak.
LG Wing teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Ekran: 6.8 inç OLED ana ekran, 3.9 inç dönebilen ikincil ekran
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
LG Velvet teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Ekran: 6.8 inç P-OLED, FHD+ çözünürlüklü (2340 x 1080 piksel)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C
- Batarya: 4300 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11
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