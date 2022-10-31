13 milletvekilinden oluşan iki partili bir grup, birkaç ABD teknoloji CEO’sunu İranlı protestocuların internet sansürünü atlatmasına yardımcı olmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

İran rejimi, ülke genelinde insanlar kısıtlayıcı standartlarını protesto etmeye devam ederken, vatandaşların internetini ve hükümet karşıtı mesajları engellemek için agresif önlemler aldı. Protestolar, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin, kendisini başörtüsünü uygunsuz şekilde takmakla suçlayan İran’ın sözde ahlak polisi tarafından gözaltındayken öldükten sonra başladı.

Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft ve bulut hizmeti DigitalOcean’ın CEO’larına gönderilen mektupta milletvekilleri, yöneticilerden İran’a önemli hizmetler alma konusunda “daha proaktif” olmalarını istedi. Hazine Bakanlığı geçen ay sanal özel ağlar sağlayan sosyal medya platformlarının, video konferans uygulamalarının ve bulut tabanlı hizmetlerin İran’da çalışabileceğini netleştirmek için İran’a yönelik ABD yaptırımlarına ilişkin bir kılavuz yayınladı.

Milletvekilleri, yaptırım kılavuzu yayınlamak için kullanılan genel lisansa atıfta bulunarak, “Şirketlerinizin attığı bazı adımları takdir etmekle birlikte, şirketlerinizin GLD-2’de sağlanan geniş yetkilendirme uyarınca hareket etmede daha proaktif olabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Şirketlerin İran halkının eline geçmek için çalıştığını görmek istedikleri dört farklı araç türüne özellikle dikkat çektiler: bulut ve barındırma hizmetleri, mesajlaşma ve iletişim araçları, geliştirici ve analiz araçları ve uygulama mağazalarına erişim.

Milletvekilleri, bu tür araçların, İran vatandaşlarının hükümet tarafından dayatılan kapanmalar sırasında güvenli yollarla internete bağlı kalmasına ve yerel altyapıya olan bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı olacağını söyledi. Birden fazla güvenli iletişim aracının mevcudiyeti, İran rejiminin hepsini bir kerede kapatmasını zorlaştıracağını yazdılar.

Ayrıca, İran halkına geliştirici araçlarına ve uygulama mağazalarına erişim sağlamanın, kendi iletişim uygulamalarını ve güvenlik araçlarını “oluşturmalarına ve güçlendirmelerine” ve devlet gözetimi olmadan bunları dağıtabilecekleri bir yer vermelerine olanak sağlayacağını söylediler. Temsilciler Tom Malinowski, D-N.J., Claudia Tenney, R-N.Y. ve Sens. Bob Menendez, D-N.J. ve Marsha Blackburn, R-Tenn., yazılan mektupta başı çekti.

Milletvekilleri ek olarak, “İranlılar, temel hakları ve haysiyetleri için hayatlarını korkusuzca riske atıyorlar. Araçlarınız ve hizmetleriniz bu amaçları gerçekleştirme çabalarında hayati önem taşımaktadır. Birleşik Devletler onlara yardım etmek için her türlü çabayı göstermeye devam etmelidir.” dedi.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin “Google Meet ve diğer İnternet hizmetleri gibi genel kullanıma açık iletişim araçlarına sürekli erişimi sağlama” yolları üzerinde çalıştığını söyledi. Sözcü ayrıca, “Google, insanların sevdiklerine nerede olduklarını bilmelerini sağlamak için eylül ayında Google Haritalar ‘da İran’da konum paylaşımını başlattı. Jigsaw ekibi de İran’daki kullanıcıların kendi VPN’lerini çalıştırabilmeleri için çalışıyor.” diye ekledi.