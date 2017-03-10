2014 yılında çıkan Middle Earth Shadow of Mordor, Tolkien’in efsanevi fantastik dünyasında yapılan harika bir yolculuktu.

Middle-earth: Shadow of Mordor’un geliştirici firması Monolith Productions’ın Başkan Yardımcısı Michael de Plater bu oyunun bir başlangıç noktası olduğunu ve Shadow of Mordor ile gelişeceğini açıkladı.

Plater, Shadow of Mordor’un ilk third-person açık dünya aksiyon oyunları olduğunu ve bu oyundan çok şey öğrendiklerini belirtti. Sonuç olarak ise ilk oyunun keşfi ile yeni gelişmeler olacak. Plater yeni oyunun Terminatör ve Terminatör 2 gibi olacağını açıkladı.

Shadow of War’da ilk oyundan alışkan olduğumuz nemesis sistemi olacak. Ancak bu sistem yeni oyunda dünyanın tamamına yayınlanacak. Orclar artık daha güçlü birer lider olacak ve bu bölgesel kaleleri de güçlendirecek. Farklı orc topluluklarının farklı kültürleri olacak.