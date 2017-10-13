Middle-Earth Shadow of Mordor serisinin devam oyunu Shadow of War şimdiden korsanlar tarafından kırıldı.

Middle-Earth serisinin yeni halkası Shadow of War, 38 saatten kısa süre içinde korsanlar tarafından kırılarak torrent ortamına düştü. Bu sadece yayıncı Warner Bros Interactive için değil; ünlü koruma sistemi Denuvo’nun da hezimeti oldu.

Denuvo, benzer bir hezimeti Resident Evil 7’de de yaşamış ve 72 saatten kısa süre içerisinde tüm koruma algoritmaları, bilgisayar korsanları tarafından yerle bir edilmişti.

Denuvo mimarisi ilk kez ortaya çıktığında, korsanlar onunla uğraşmakta ciddi zorluklar çekmişti. Ancak şifre bir kez kırıldıktan sonra devamının geleceğini bellitdi.. Artık pek çok oyun üreticisinin, şifreleme sisteminden gelecekten faydalanmayacağını rahatça söyleyebiliriz. Zaten CD Project Red (Witcher serisinin geliştiricisi ve yayıncısı) gibi pek çok üretici, bahsi geçen mimariden hoşnutsuzluklarını defalarca kez vurgulamıştı.