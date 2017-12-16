Microsoft’un Twitch’e Rakip Platformu Mixer Yenilendi!

Oyun yayıncılığı konusunda ön planda olan Twitch’e rakip olarak Microsoft’un elinden çıkan Mixer, arayüzünü tamamen yeniledi.

Twitch, günden güne büyümeye devam eden oyunları canlı olarak yayımlama platformu olarak devam ediyor. Microsoft’un gücünü kullanarak rakip olarak çıkardığı Mixer ise hala büyük bir popülarite kazanmamış olsa da geliştirilmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce beta olarak yenilenmeye başlayan platfrom, artık resmen yeni, sade, kullanışlı arayüzü ile karşımızda.

Telefon, tablet ve PC üzerinden kullanılabilen Mixer, aradığınız içeriği kolayca bulabilmenizi sağlıyor. Trendler, Takip Edilenler ve Profil olarak üç bölüme ayrılan yeni uygulamada trendleri takip edebilir, takip ettiğiniz yayıncıların oynadıkların oyunları görebilir ve profilinizi düzenleyebilirsiniz. Stream ayarları da oldukça basit ve kolay hale getirilen Mixer, aynı zamanda trend oyunları da göstererek yayıncılara yön verecek. Aynı zamanda uygulamanın kodlamasını da geliştirilerek, performans ve kararlılık noktasında geliştirildiği belirtiliyor.