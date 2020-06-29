Microsoft kullanıcıların yanlışlıkla silmiş olabileceği önemli dostlarının kurtarılabilmesi için yeni Windows Dosya Kurtarma aracını tanıttı.

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Microsoft yeni Windows Dosya Kurtarma aracını tanıttı!

Microsoft yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri getirmek için tasarlanmış kendi Windows Dosya Kurtarma aracını kullanıma sundu. Bu uygulama ile birlikte yerel sabit sürücülerden, USB sürücülerden ve hatta kameraların SD kartlarından çeşitli dosyaları ve belgeleri kurtarabileceksiniz. Uygulama tüm bu özelliklerine rağmen bulut depolama veya ağ dosya paylaşımlarındaki dosyaların kurtarılmasını desteklememekte.

Herhangi bir dosya kurtarma aracı gibi silinen dosyalarınızın üzerine yeni dosyalar yazılmadığından emin olmak için mümkün olan en kısa sürede uygulamayı kullanmanız gerekir. MP3 dosylarını, MP4 videolarını, PDF belgelerini, JPEG görüntülerini ve tipik Word, Excel ve PowerPoint belgelerinizi kurtarmak için Micrososft’un yeni aracını kullanabilirsiniz.

Microsoft’un yeni dosya kurtarma aracı öncelikle NTFS dosya sistemleri için tasarlanmış bir moda sahip. Bu özelliği sayesinde bozuk bir diskten veya bir diski biçimlendirdikten sonra da dosyalarınızı kurtarmak mümkün olabilecek. Diğer önemli bir modu ise FAT, exFAT ve ReFS dosya sistemlerinde belirli dosya türlerini kurtarmaya olanak tanıması. Bu mod ile dosyaların kurtarılması daha uzun sürebilir. Tüm bu özelliklerine baktığımızda Windows’un yeni aracı önemli bir belgeyi veya sürücüyü yanlışlıkla silmiş herkes için oldukça yararlı olacaktır. Microsoft daha önce Windows 10 ile birlikte silmiş olduğunuz belgeleri kurtarmanıza olanak tanıyan Bir Önceki Sürümü yükle özelliğine sahipti. Fakat bu özellik Windows ile birlikte devre dışı bırakılmış olarak gelmekte ve kullanabilmek için etkinleştirilmesi gerekmekteydi.