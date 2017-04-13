Microsoft, Xbox ve Windows Üzerinden Alınan Oyunlara İade Hakkı Veriyor

Microsoft’un son zamanlarda Xbox One ve Windows 10 kullanıcılarına dijital olarak aldıkları oyunları geri verme özelliğini test ediyor.

gaymerRaver isimli Reddit kullanıcısı Microsoft’un bu özelliğini denk gelmiş ve direkt olarak bir ekran görüntüsü alarak internette yayınlamış. Şimdilik bu özellik Xbox Insider programında yer alan kısıtlı sayıdaki Alpha kullanıcıya sunulmuş durumda.

Kullanıcılar direkt olarak kafalarına göre aldıkları oyunu iade edemiyor. Kullanıcılar, Microsoft’un internet sitesinden satın aldıkları bir oyun için iade ve geri ödeme talebi oluşturuyorlar. Ancak bunun için oyunu iki saatten az oynamış olmaları gerekiyor. İade hakkı oyunu aldıktan sonraki ilk 14 gün için geçerli.

Son olarak henüz iade programına DLC paketleri, season passler ya da diğer eklentiler dahil değil. Şirket ayrıca bu servisi kötüye kullanmaların önüne geçebilmek adına bazı başka önlemler de alacak. Bu özellik daha önce Steam ve App Store gibi mağazalarda vardı. Windows üzerinde de böyle bir şey olması güzel ancak hizmetin bütün kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok.