Microsoft, Windows 10’un Game Mode Özelliğini Insider Programına Dağıttı

Microsoft bu hafta başında Windows 10’a Creators Update ile getireceği Game Mode hakkında bazı detayları kullanıcılarla paylaşmıştı.

Microsoft’un açıklamasına göre Game Mode aktif olduğunda CPU’nun ve GPU’nun önemli bir kısmını oyuna harcayacak. Genel olarak oyun içerisinden aktif hale getirilecek olan mod bazı oyunlarda otomatik olarak aktif olacak. Oyuncuların beklediği şey ise bu özelliğin bütün oyunları desteklemesi.

Windows 10’un Game Mode özelliği bugün itibariyle Windows 10 Insider Preview kullanıcılarına 15019 build numarası ile dağıtıldı. Yaplan açıklamaya göre oyun modunu deneyen kullanıcılar bazı hatalarla karşılaşabilir. Bu hatalar yeni özelliklerin yer aldığı güncellemeden kaynaklı değil platformdan kaynaklı olacak.

Windows 10’un Creators Update güncellemesi Ekim ayında düzenlenen donanım etkinliğinde duyuruldu. Güncellemenin 2017 yılının başında yapılması bekleniyordu ancak şimdilik güncelleme Nisan ayında gelecek gibi gözüküyor. Windows 10 Creators Update ile birlikte batarya performansından ekran özelleştirmelerine kadar bir çok özellik bizlerle olacak.