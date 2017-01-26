Microsoft, Windows 10’un oyun performansını arttırmak üzere sistemi optimize etmek için Game Mode özelliği getireceğini duyurmuştu.

Microsoft, Windows 10 Creators Update ile gelmesi planlanan bu özelliğin nasıl çalıştığına dair bazı bilgiler paylaştı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre Game Mode aktif hale geldiğinde CPU ve GPU kaynaklarını oyun için ayıracak. Mod her oyunda önemli bir gelişme sağlayacak.

Şirket Windows’un oyun özelliklerini geliştirmek için bir dolu geliştirmeler yapıyor. Game Bar adı denilen yeni araç çıktı. Bu araç ile oyun içerisindeyken Windows tuşu ve G’ye bastığınızda ekran görüntüsü alabiliyorsunuz, video kaydedebiliyorsunuz ya da Beam üzerinden yayınlayabiliyorsunuz.

Game Mode oyundan oyuna aktif hale getirilecek. Büyük bir ihtimalle aktif hale getirmek için oyun içerisinden Game Bar’a erişmek gerekecek. Yapılan açıklamaya göre bazı oyunlar otomatik olarak Game Mode’u aktif hale getirecek. Şirket her ne kadar bazı açıklamalarda bulunsa da hala daha net bir bilgi açıklamış değil.