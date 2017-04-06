Microsoft, Windows 10 için Tasarladığı Yeni Başlat Menüsü İnternete Sızdı

Microsoft bu yılın sonuna doğru yayınlayacağı bir güncelleme ile Windows 10’un arayüz tasarımını biraz değiştirmeyi planlıyor.

Microsoft bu hafta içerisinde Windows 10 Creators güncellemesini yayınlamaya hazırlanırken bu arayüz değişikliğine dair bir görsel internete sızdırıldı. Daha önce Windows 10’a ait bazı konsept tasarımları görmüştük ancak bu direkt masaüstü ekran görüntüsü.

Tom Houndshell’in yayınladığı yeni Windows 10 Başlat Menüsü Twitter’da büyük yankı buldu. Bu menüde yer alan Live Tiles üzerinde transparan efekti dikkat çekiyor. Başlat menüsünede bir de Snapchat uygulamasının simgesi yer alıyor. Ancak Snapchat’in Windows 10 uygulaması bulunmuyor. Belki bu bir işaret olabilir. Bu tasarımların her biri yazılım devi tarafından denenmekte olan kullanıcı arayüzü tasarımları. Şirketin önümüzdeki ay Seattle’da düzenlenecek olan Build geliştirici konferansında Windows 10’un tasarım planlarına dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.