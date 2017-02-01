Microsoft, Windows 10 Creators Güncellemesinde Sona Geldi

Microsoft, Nisan ayında yayınlanması beklenen Creators Update’in sonuna yaklaştı ve son geliştirmeler internet tarayıcısı üzerinde yoğunlaşıyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Creators Update için son Edge geliştirmelerini yaptı. Güncellemenin genelinin aksine Edge’de çok büyük değişikliklerin yaşanmayacağını söyleyebiliriz.

Insider programına dağıtılan sürümde Edge’in sekme özellikleri değişiyor. Güncelleme ile beraber Edge’de sekmeleri kaydetmeye ya da yeniden açmaya yarayan sekme yönetim özellikleri gelecek. Ayrıca açık olan sekmeler de küçük pencerede ön izleme şeklinde görüntülenebilecek. Bu sayede sekme yönetimi kolay olacak ve çok sayıdaki sekmeler daha kolay bir şekilde kullanılabilecek.

Edge eklenti konusunda da rakiplerine göre oldukça geride ancak yeni eklentiler hızla geliyor. Yeni güncelleme ile beraber geliştiriciler eklentileri %30 daha fazla Windows özelliklerine erişebilecek şekilde tasarlayacak. Tarayıcıya e-kitap modu ve sesli okuma moduda getirilecek.

Edge’in en büyük yeniliklerinden bir tanesi de 3 boyutlu içerik üzerine olacak. Ayrıca sitelerin sanal gerçeklik sürümleri de desteklenecek. Kullanıcılar üçüncü parti eklentiler ya da uygulamalar kullanmadan üç boyutlu içeriği Edge üzerinden görüntüleyebilecek.