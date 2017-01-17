Microsoft’un Yapay Zeka Uzmanı Qi Lu Baidu’ya Geçti

Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’nın tam da şirketin yapay zekaya verdiği önemi anlattığı gün Qi Lu şirketten ayrılarak Baidu’ya geçti.

Microsoft’un bünyesinde çalışan yapay zekanın önde gelen isimlerinden Qi Lu geçtiğimiz Eylül ayında şirketten ayrılmıştı. Lu’nun yeni adresi Çin merkezli arama motoru Baidu oldu.

Lu Baidu’da COO pozisyonunda çalışacak ve arama devinin yapay zeka operasyonlarını şekillendirecek. Baidu CEO’su Robin Lin yaptığı açıklamada önümüzdeki on yılda stratejik bir yere sahip olacak olan yapay zeka hedeflerine ulaşmak için Lu’nun mükemmel bir isim olduğunu belirtti. Dümene Lu’nun geçmesinden son derece memnun olduklarını belirten Lin yapay zeka konusunda Baidu’yu lider yapacaklarını açıkladı.

Google gibi Baidu’da hayatına bir arama motoru olarak başladı. Reklamlardan elde edilen gelirle beraber oldukça büyüyen Baidu şimdi yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor. Çünkü ülkede hatırı sayılır bir reklam gelirine sahip olan Alibaba, Baidu’nun en büyük rakiplerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıllarda Baidu bir çok yapay zeka projesine imza attı. Sağlık alanında kullanılabilecek chatbotlardan sürücüsüz araçlara kadar bir çok konuda geliştirmeler yapıyor. Şirketin en son yapay zeka ürünü Little Fish adını verdiği bir ev asistanı.