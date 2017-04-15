Microsoft Tarayıcıların Bataryaya Etkisi Konusunda Google ile Savaşıyor

Batarya ömrünü ölçmek son derece komplike çünkü bir çok değişken söz konusu ancak internet tarayıcısı konusunda Microsoft son derece iddialı.

Microsoft yeni Edge tarayıcısı için bir video yayınlamış ve bu videoda Chrome ile Firefox’tan çok daha az enerji tükettiğini göstermişti. Google ise buna cevap olarak Chrome’u güncellemiş ve yayınladığı video ile durumu terine çevirmişti. Google bu sefer cevabı alan taraf oldu.

Windows 10 Creators güncellemesi ile beraber yine Edge’in Chrome ve Firefox ile karşı karşıya geldiği bir video yayınlandı. Birebir aynı üç farklı Surface Book’ta Firefox batarya tamamen bitmeden önce 7 saat video gösterebildi. Chrome 9 saatin üzerine çıkmayı başardı. Edge ise 12 buçuk saat boyunca video gösterdi. Şirket detaylı bir blog gönderisi ile bunun arkasında metodolojiyi açıkladı.