Microsoft Tablete Dönüşebilen Telefon Modeli Geliştirebilir

Microsoft esnek bir menteşe sistemi kullanarak katlandığında telefona dönüşebilen bir telefon modeli için patent başvurusunda bulundu.

Microsoft’un patent başvurusu bir çok sızıntının yer aldığı MSPoweruser sitesinde ortaya çıktı. Bu dosyalara göre şirket gelecekte katlanabilen bir telefon çıkarmayı planlıyor olabilir. Planlarda yer alan görsellere göre telefon sadece katlanarak tablet olmuyor aynı zamanda Lenovo’nun bazı Yoga tablet modellerinde gördüğümüz gibi çadır modunda da kullanılabiliyor.

Dosyalara göre cihazın iki ya da üç adet ekranı var ve dümdüz bir şekilde daha büyük bir tablet olarak kullanılabiliyor. Bunu daha önce şirketin Courier konsept modelinde görmüştük. Patent dairesinde yer alan bilgilere göre yazılım devi bu cihazın patenti için 2014 yılının Ekim ayında başvurmuş. Patent başvurusunda cihazı tasarlayan kişi olarak Kabir Siddiqui gözüküyor. Kendisinin adını daha önce Surface kickstandde ve Surface kamerada duymuştuk.

Şirketin bir süredir piyasaya Surface marka telefon çıkaracağı söyleniyor. Ayrıca Surface marka ürünlerin geleneksel normların dışında bir tasarıma sahip olduğu bir gerçek. Ortaya çıkan bu patent şirketin yeniden telefon pazarına gireceği söylentilerini doğrular nitelikte.

Diğer taraftan Microsoft bilişim sektörünün en köklü şirketlerinden bir tanesi ve hiçbir zaman piyasaya çıkarmadığı cihazların ve teknolojilerin patentlerine sahip. Bu bağlamda katlanabilir telefon kesin olarak piyasaya çıkabileceğini söyleyemeyiz.