Microsoft, Surface Serisini Bitirmeyi Planlamadığını Açıkladı

Son günlerde önemli isimler Microsoft’un Surface serisi cihazlarına iki yıl içerisinde son vereceğini açıklamıştı ancak durum öyle gözükmüyor.

Microsoft’un Surface cihazlarını yakın zamanda bitirmeyeceğini belirtti. Şirketin Başkan Yardımcısı Panos Panay yaptığı açıklamada böyle bir planlarının olmadığını ve bu söylentilerin sadece dedikodudan ibaret olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Canalys’in ve Lenovo’nun yöneticileri Redmont şirketinin iki yıl içerisinde Surface cihazlarına son verebileceğini açıklamıştı. Yöneticiler bunun nedeninin ise cihazlardan yeterince kar edilmemesini göstermişti. Ancak görünen o ki yazılım devi Surface cihazlardan elde ettiği gelirlerden memnun.