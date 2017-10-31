Microsoft Sunucusu, Sunum Sırasında Chrome Yükledi

Microsoft Azure’nin iş direktörü sunum sırasında Chrome yükleyerek, başkalarının yapamayacağı şeyi yaptı.

Microsoft’un Ignite konferansında sunum yapan ve tanıttığı Microsoft Azure’nin iş direktörlüğünü yapan Michael Leworthy, sunum sırasında Microsoft Edge tarayıcısından uzun bir süre yanıt alamadıktan sonra pes etti ve sunum sırasında Chrome yükleyerek sunumunu Chrome üzerinden gerçekleştirdi. İşin ciddiyetini yükleme sırasında yaptığı espriler ile bir hayli azaltan Leworthy, seyircileri bir hayli güldürerek sunumunu fazla göze batmadan bitirmeyi başardı.

İşte gerçekleşen olayı, aşağıdaki videodan görebilirsiniz: