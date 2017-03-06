Microsoft, Steelcase ile Birlikte Surface Dolu Bir Ofis Tasarladı

Microsoft ofis mobilyaları üretisicisi Steelcase ile geleceğin ofislerini tasarladı ve bu ofislerde Surface cihazlarından bol bir şey yok.

Microsoft ve Steelcase son teknolojiyi kullanarak verimli olabilecek bir ofis tasarladı. Ofis yeni çalışma alanları oluşturabilecek şekilde değişebiliyor ve özellikle çoklu çalışmalara imkan tanıyor. Creatives Spaces adı verilen bölümlerde Surface cihazları karşımıza çıkıyor.

Yayınlanan videoda bu alanlar kullanım halindeyken gözüküyor ancak çalışma alanları için mükemmel ortamlar oluşturulmuş .Yani bunu yakın bir zamanda herhangi bir ofiste görmemiz mümkün değil gibi duruyor. Yine de Steelcase başta New York, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Münih ve Londra başta olmak üzere bir çok şehre bu tarz ofisleri getirmeyi amaçlıyor.

Microsoft bu video ile beraber geleceğin çalışma alanlarını gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Yazılım devi özel mobilyalar ve dokunmatik ekranlarla desteklenen alanlar ile çalışmanın da kolaylaşacağının sinyallerini veriyor. Özellikle Surface Hub ve Surface Studio gibi cihazlar videoda ön plana çıkıyor.