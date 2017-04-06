Microsoft Project Scorpio’nun Özellikleri Sonunda Ortaya Çıktı

Microsoft bir süre önce Project Scorpio’a ait bazı özellikleri paylaşmıştı ancak bugün konsola dair bir çok detay yayınlandı.

Microsoft’un Project Scorpio konsolunda daha önce 6 teraflop grafik gücü olacağını açıklanmıştı. Rakibi PlayStation 4 Pro 4.2 teraflop ile beliyor. Project Scorpio’da ayrıca 8 GB DDR3 RAM, 32 MB ESRAM ve 12 GB GDDR5 RAM olacak. Bir çok kişi konsolda AMD’nin yeni duyurduğu Ryzen CPU mimarisi yer alacağını düşünüyordu ancak Digital Foundry’nin açıklamasına göre Jaguar bazlı işlemci yer alacak.

AMD, Jaguar mimarili işlemcilerini 2013 yılında çıkarmıştı. Xbox One, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’da Jaguar mimarili işlemci yer alıyor. Ancak buna rağmen Project Scorpio’da yer alacak olan X86 çekirdekler Xbox One’ın çekirdeklerinden %31 daha performanslı olacak. Scorpio’da yer alacak GPU’nun saat hızı ise 1172 MHz olacak. Xbox One’da bu birim 853 MHz iken PS4 Pro’da 911 MHz.

Xbox One’da yer alan 900p ve 1080p oyunlar Scorpio’da direkt olarak 4K çözünürlükte çalışacak. Oyunlar 4K 60 fps’de çalışacak ve upscale olmayacak. Konsolda 4K Blu-ray optik sürücü yer alacak. Project Scorpio bu sene düzenlenecek olan E3 oyun fuarında tanıtılacak.