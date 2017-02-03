Microsoft Outlook’un iOS Uygulamasına Eklenti Desteği Geldi

Microsoft bugün Outlook uygulamasının iOS versiyonuna yayınladığı güncelleme ile birlikte uygulamaya bazı yeni özellikler getirdi.

Microsoft Evernote, Giphy, Nimble, Trello ve Smartsheet gibi ürünlerin eklentilerini Outlook’un iOS versiyonuna getirdi. Üçüncü parti eklentiler Office 365 kullanıcıları tarafından bugünden itibaren kullanılabilir. Şirket yakında bu eklentileri Outlook.com kullanıcıları için de çıkaracak.

Eklentilerin simgesi e-posta ekranında yer alacak. Trello sayesinde herhangi bir e-posta projeye kolayla eklenebilecek. Gelen e-postalar Evernote üzerine aktarılabilecek. Giphy eklentisi sayesinde ise gönderilen e-postalara gifler eklenebilecek.

Eklentiler şimdilik kısıtlı ancak bu şirketin yayınladığı ilk eklenti paketi. Şirket üçüncü parti geliştiricilerin ürünlerini eklenti olarak Outlook’a eklemeye devam etmeyi amaçlıyor. Gelecek aylarda yeni eklentiler görebiliriz. Çıkarılan bu eklentiler Outlook’un Windows ve Mac uygulamalarında da yer alıyor. Ancak henüz test aşamasında. Şirket bu özellikleri yakında Android’e de getirecek ancak kesin tarih henüz belli değil.