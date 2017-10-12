Microsoft, OneDrive’ın Android ve iOS Uygulamalarını Güncelliyor

OneDrive’ın internet kullanıcı arayüzünün değişmesinin ardından Microsoft değişikliklerin Android ve iOS uygulamalarına da geleceğini duyurdu.

Microsoft’un OneDrive’ın internet arayüzünde daha temiz bir görünüm ve geliştirilmiş performans hedefiyle bazı değişikliklerin yapılacağını duyurmuştu. Şimdi de bu değişikliklerin OneDrive’ın mobil uygulamalarına da geleceğini duyurdu.

OneDrive’ın iOS ve Android uygulamalarında artık kullanıcılar aradıkları dosyaları daha kolay bulabilecekler. Yeni tasarım önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulacak. Yapılan açıklamaya göre yeni uygulama ekran alanını daha tasarruflu kullanacak. Ayrıca paylaşılan dosyalar daha rahat görülebilecek. Kullanıcılar Photoshop, PDF, Illustrator, RAW, 3D gibi uzantılara sahip dosyaları açmadan ön izlemesini görebilecekler.