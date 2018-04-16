Dün ilginç bir gelişme ile Microsoft Mağazası içeriğinden dünyanın en ünlü resim psylaşım sosyal medyası Instagram’ı kaldırdı. Windows 10 Mobile kısmından kaldırılan uygulama yakın zamanda 30.1569.12133.0 versiyonu alarak birkaç özellik eklemişti. Lakin bu güncelleme ile aynı zamanda mobil işletim sistemi için uygulamanın “Yükle” tuşu da ortadan kalkmıştı.

Artık uygulama yerine Windows 10 Mobil kullanıcıları Instagram’ı mobil internet tarayıcısı üzerinden kullanabilecekler. W10 mobilden bağlanan kullanıcılar resim paylaşma, hikaye yayınlama, beğenme, filtre koyma gibi işlemleri yapabilecekler. Yani kısacası uygulamanın sadece kullanım şekli değişti.

Microsoft Mağazası iki sene sonra uygulamayı tamamen kaldırdı

İşin komik tarafı ise Windows Phone kullanıcılarının altı yıl boyunca Instagram uygulamasının Microsoft Mağazası içine dahil edilmesi için ısrar edip nihayet [Instagram’ın sahibi] Facebook’un sadece Windows 10 mobil cihazlara özel olarak Mart 2016 yılında Instagram’ın betasını çıkartması üzerinden 2 sene geçtikten sonra uygulama, zaten pazar payı düşük olan Windows Mobile platformundan tamamen kaldırıldı.

Instagram’ın Windows 10 masaüstü için hazırlanan uygulaması hala aktif.