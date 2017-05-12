Microsoft Yeni Sanal Gerçeklik Kontrolcülerini Bugün Tanıttı

Microsoft bugün Windows Mixed Reality platformunda yer alan başlıkları destekleyecek yeni sanal gerçeklik kontrolcülerini tanıttı.

Microsoft’un yeni tanıttığı kontrolcüler başlıkların üzerinde yer alan sensörler tarafından takip edilebiliyor. Bu sayede ekstra sensöre ya da kameraya gerek kalmıyor. Kontrolcüler Aralık ayında satışa çıkacak. Acer bu kontrolcüleri başlıkla beraber 399$’dan satışa çıkaracak.

Windows Mixed Reality kontrolcüleri, Oculus Rift ve HTC Vive’ın kontrolcülerine benziyor. Takip için cihazın etrafında LED ışıklar bulunuyor. Kontrolcüde dokunmatik alan, analog stick ve menü tuşu yer alıyor. Bu kontrolcüler sayesinde Oculus Rift ya da HTC Vive gibi sanal gerçeklik için gerekli olan belirli alan ortadan kaldırılacak ve odaların tamamen buna ayrılmasının önüne geçilmiş olacak.