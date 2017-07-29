Microsoft’un Minimal Tasarıma Sahip Fare ve Klavye Seti Satışa Çıktı

Microsoft geçtiğimiz ay Modern Keyboard ve Mouse setini duyurmuştu. Her iki modelde şirketin Surface cihazları ile benzer bir tasarıma sahip.

Microsoft’un yeni klavyesi ve faresi Apple benzeri bir görünüme sahip. Alüminyum çerçeveye sahip klavyenin oldukça ince tuşları bulunuyor.

Klavyenin en büyük özelliklerinden bir tanesi de Alt ve Ctrl tuşlarının arasında Windows Hello destekleyen parmak izi okuyucusu yer alması. Windows Hello destekleyen cihazlar ile Windows 10’u şifre kullanmadan, parmak izi ya da iris tarayıcı ile açmak mümkün. Klavyede bu özelliği kullanmak için parmağınızı okutmak yeterli. Klavyenin kabloyla ya da Bluetooth ile bağlı olması fark etmiyor.

Modern Mouse tasarım konusunda klavye ile bir bütünlük sağlıyor. Fare, bilgisayara üzerinde bulunan düşük enerji tüketimine sahip Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Şirket yaptığı açıklamada klavyenin tam şarj ile 4 ay, farenin ise tam şarj ile 12 ay kullanılabileceğini belirtti. Klavye 130$’dan, fare ise 50$’dan satışa çıktı.