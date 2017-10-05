Microsoft Edge’in iOS Versiyonu App Store’daki Yerini Aldı

Microsoft bugün yaptığı sürpriz bir açıklama ile internet tarayıcısı Edge’in iOS versiyonunun App Store’da yayınlandığını duyurdu.

Microsoft Edge şimdilik sadece Amerika’da dağıtıma çıkmış durumda ancak gelecek günlerde diğer ülkelerde de yayınlanacak. Uygulama şimdilik test aşamasında. Uygulamanın yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Edge’in Android’e geleceği de duyuruldu ancak Android sürümü için net bir tarih verilmedi. Edge uygulaması ile beraber iPhone ve Android kullanıcıları Windows 10 bilgisayara geçtiklerinde işleri kaldığı yerden halletmeye devam edebilecek.

Windows 10 Fall Creators Update güncellemesi ile beraber Bilgisayarda Devam Et özelliği gelecek. Uygulama, Windows 10 ile kaydedilen internet sitelerini ve okuma listelerini senkronize edebilecek. Yakında şifre ve Windows Mağazası’ndan alınan e-book ve e-pub senkronizasyonu desteği gelecek.