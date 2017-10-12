Geçen hafta duyurduğu anons ile kullanıcılarına büyük bir sürpriz yapan Microsoft, Edge tarayıcısını Android ve iOS için yayımlayacağını açıklamış ve iOS için çıkarttığı sürümü App Store’da yayımlamıştı. Şimdi sıra Play Store’da.

Microsoft sayfaları yükleme konusunda kendine ait EdgeHTML motorunu kullandığı için bu haber ilk anons edildiğinde kafaları karıştırmıştı. Çünkü Android Chrome’un Blink motorunu kullanıyorken, iOS’un da Safari motorunu kullanıyor ve Microsoft’un yeni bir uygulama ile bu kulvarda başarı yakalamasına pek mümkün bakılmıyordu. Fakat buna rağmen Edge, beta aşamasında olmasına karşın Android cihazlarında şaşırtıcı derecede hızlı.

Bunun sebebi ise Microsoft’un Edge yapımında hem kendi masaüstü uygulamasını hem de Android telefonların kullandığı Chrome birleşimini kullanması. Hızının yanı sıra en önemli etkenlerden biri de Microsoft, Edge’in Android sürümünü masaüstü kullanıcılarını hedef alarak yapması. Öyle ki bunun için geliştirilmiş en iyi özelliklerinden biri, “Masaüstünden devam et” butonu. Butonun işlevi ise Android sürümündeki görüntülediğiniz sitenin aynısını masaüstü versiyonuna göndererek açması.

Tabii daha uygulamanın betada olduğunu unutmamak gerek ve bir çok özelliğin eksik olduğunu bilmeniz gerekiyor. Uygulamanın şuanda Cortana, görüntülediğiniz web sayfası üzerine çizim yapma, uzantı desteği, sekme sekronizasyonu ve en önemli özelliklerden biri olan reklam engelleyicisi yok. Fakat bu eksikleriyle bile Edge kullanıcıları beta sürümünden bir hayli mutlu.

Beta sürümünü kullanmak isterseniz bu bağlantıyı izleyerek Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.