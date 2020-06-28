Microsoft dünya çapındaki mağazalarını kapatıyor!

Koronavirüs pandemisi, büyük şirketlerin çalışma şeklinin yanı sıra kişilerin alışveriş alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştiriyor. Bu süreçte internet üzerinden satış payı yükselirken, Microsoft da Mart ayında geçici olarak kapattığı satış mağazalarını tekrar açmayacağını duyurdu.

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Microsoft Store’un fiziksel mağazaları kapılarını kapatıyor!

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, perakende mağazacılık faaliyetinin artık yalnızca çevrim içi kanallardan gerçekleşeceği ve fiziksel mağazaların kalıcı olarak kapatıldığı duyuruldu. Çoğu Amerika’da olmak üzere toplam 82 fiziksel mağazası bulunan şirketin söz konusu mağazaları bir daha açılmayacak. Ancak Londra, New York ve Sydney’de bulunan 3 mağazanın yanı sıra Redmond kampüsündeki mağazanın da birer deneyim merkezine dönüştürüleceği belirtiliyor. Bu alanlarda cihaz deneyiminin yanı sıra satış sonrası destek faaliyetleri de sürdürülecek.

Microsoft’un bu kararı daha önce aldığı ve mağazalarını 2021’e kadar kademeli olarak kapatma planı olduğu ifade ediliyor. Ancak bu plan, pandemi sürecinde tamamen uzaktan çalışma sistemine geçilmesi ile birlikte öne çekilmiş oldu. Kurumsal başkan yardımcısı David Porter’a göre perakende stratejisindeki değişiklikten dolayı mevcut çalışanların hiçbirinin işine son verilmeyecek. Aksine satış tarafındaki çalışanların bire bir görüntülü teknik destek, videolu kurslar ile atölyelere aktarılacağı ve bu birimlerin büyüyeceğinin altı çiziliyor.

2009’da başlayan Microsoft Store programı, Surface ürünleri başta olmak üzere marka ürünlerinin fiziksel satış ve destek birimini kapsıyordu. 190 ülkede her ay 1.2 milyar kişinin ziyaret ettiği dijital kanallar ise faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecek.