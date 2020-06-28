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Microsoft dünya çapındaki mağazalarını kapatıyor!
Koronavirüs pandemisi, büyük şirketlerin çalışma şeklinin yanı sıra kişilerin alışveriş alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştiriyor. Bu süreçte internet üzerinden satış payı yükselirken, Microsoft da Mart ayında geçici olarak kapattığı satış mağazalarını tekrar açmayacağını duyurdu.
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Microsoft Store’un fiziksel mağazaları kapılarını kapatıyor!
Microsoft tarafından yapılan açıklamada, perakende mağazacılık faaliyetinin artık yalnızca çevrim içi kanallardan gerçekleşeceği ve fiziksel mağazaların kalıcı olarak kapatıldığı duyuruldu. Çoğu Amerika’da olmak üzere toplam 82 fiziksel mağazası bulunan şirketin söz konusu mağazaları bir daha açılmayacak. Ancak Londra, New York ve Sydney’de bulunan 3 mağazanın yanı sıra Redmond kampüsündeki mağazanın da birer deneyim merkezine dönüştürüleceği belirtiliyor. Bu alanlarda cihaz deneyiminin yanı sıra satış sonrası destek faaliyetleri de sürdürülecek.
Microsoft’un bu kararı daha önce aldığı ve mağazalarını 2021’e kadar kademeli olarak kapatma planı olduğu ifade ediliyor. Ancak bu plan, pandemi sürecinde tamamen uzaktan çalışma sistemine geçilmesi ile birlikte öne çekilmiş oldu. Kurumsal başkan yardımcısı David Porter’a göre perakende stratejisindeki değişiklikten dolayı mevcut çalışanların hiçbirinin işine son verilmeyecek. Aksine satış tarafındaki çalışanların bire bir görüntülü teknik destek, videolu kurslar ile atölyelere aktarılacağı ve bu birimlerin büyüyeceğinin altı çiziliyor.
2009’da başlayan Microsoft Store programı, Surface ürünleri başta olmak üzere marka ürünlerinin fiziksel satış ve destek birimini kapsıyordu. 190 ülkede her ay 1.2 milyar kişinin ziyaret ettiği dijital kanallar ise faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecek.
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PlayStation 5 ve aksesuarlarının fiyatı sızdırıldı!
Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan Sony PlayStation 5, uzun süren bekleyişin ardından yaz sonunda satışa sunulacak. Oyun konsolunun tam çıkış tarihi ve fiyatı merak edilirken, yapılan son sızıntı merak edilen bütün sorulara cevap verdi!
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Sony PlayStation 5, Kasım ayında satışa sunulacak!
Future of Gaming (Oyunun Geleceği) adlı etkinlikte duyurulan PlayStation 5’in çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Daha önce konsolun tanıtım tarihini doğru bilen IronManPS5 adlı Twitter hesabı ise yeni paylaşımında PS5’in eksik kalan parçalarını tamamladı. Bu paylaşıma göre PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition, ilk olarak 14 Kasım tarihi itibarıyla Japonya’da satışa sunulacak. Konsol ve aksesuarları, Kuzey Amerika ile Avrupa pazarında ise 20 Kasım’dan itibaren satın alınabilecek.
Bu önemli sızıntının yanı sıra cihazın fiyatıyla ilgili de detaylı bilgi paylaşıldı. PS5 ve aksesuarlarının sızıntıda belirtilen Avrupa’daki fiyat etiketleri ise şu şekilde sıralanıyor.
- PlayStation 5 Standart Sürüm: 499 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Digital Edition: 399 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 DualSense Kontrolcü: 59.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Pulse 3D Kablosuz Kulaklık: 179 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 HD Kamera: 59.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Uzaktan Kumanda: 29.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 DualSense Şarj İstasyonu: 29.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Dikey Ayağı: 19.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
Akıllı Telefonlar
MediaTek MT6853 yakında tanıtılacak!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı sızıntılar, MediaTek’in MT6853 isimli orta segment bir yonga seti tanıtacağını ortaya koymuştu. Şimdi ise bu yonga seti hakkında yeni ayrıntılar paylaşıldı. Weibo‘da paylaşılan sızıntıya göre bu SoC, MT6853V ve MT6853Z olmak üzere iki versiyonda piyasaya çıkacak. Ayrıca yakın zaman içinde bu yonga setinin kullanılacağı ilk akıllı telefon tanıtılacak.
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MediaTek MT6853 maliyeti hakkında neler biliyoruz?
MediaTek MT6853 ve yeni akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bu yonga setinin maliyetinin düşük olacağı ve bunun da telefon fiyatlarına yansıyacağı söyleniyor. Bu SoC‘yi kullanan 5G akıllı telefonların 140$’a mal olacağı tahmin ediliyor. 140$ fiyatının ortalama bir rakam olacağı ve 100-120$’a 5G akıllı telefon alınabileceği belirtiliyor. Bu telefonların performans açısından nasıl bir konumda olacağı bilinmese de 5G desteğini bulundurmaları oldukça önemli olacak.
MT6853, Dimensity yonga seti ailesine ait olabilir. Bu nedenle yonga setinin ismi Dimensity 700 veya Dimensity 600 olabilir. Bu yeni çipler ile orta segmente kadar gelen 5G desteğini artık giriş-orta segment arasında da görebileceğiz. Yakın zaman içinde Qualcomm da giriş seviyesi için yeni bir 5G destekli çip üreteceğini açıklamıştı. Snapdragon 690 isimli yonga setinin yakında çıkması bekleniyor. Anlaşılan o ki kısa süre içinde giriş-orta segment arasında 5G savaşı göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, kutusundan şarj cihazı ile çıkmayabilir!
Apple’ın en yeni akıllı telefon serisi iPhone 12, bu yaz sonunda resmi olarak duyurulacak. Cupertino merkezli şirket cihazların maliyetini düşürmek için kolları sıvarken, kutu içeriğinde önemli bir kesintiye gidebilir!
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Apple, iPhone 12 kutu içeriğine şarj aleti koymamayı düşünüyor!
Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 12’nin tedarikçiler tarafından belirlenen malzeme maliyeti önemli ölçüde arttı. 5G desteği nedeniyle gerçekleşen bu artışa rağmen Apple, yeni cihazlarının satış fiyatını iPhone 11 serisi ile benzer şekilde tutmak istiyor. Daha önceki raporlarda maliyeti düşürmek için EarPods’un kutu içeriğinde yer almayacağı iddia edilse de bunun yeterli olmayacağı düşünülüyordu. Kuo ise bunun üzerine markanın iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne de yer vermemeyi tartıştığını belirtiyor.
Apple, eğer bu teori gerçekleşirse 5W’lık klasik iPhone şarj adaptörünün üretimini durduracak. Ayrıca iPhone 11 Pro’nun kutu içeriğinden çıkan 18W değerindeki hızlı şarj aleti de üretilmeyecek. Bunun yerine iPhone 12 için 20W’lık hızlı şarj desteği sunan yeni bir adaptör tasarlandığı ve bu aksesuarın ayrı satılacağı belirtiliyor. Ayrıca Apple’ın gündeme gelen maliyet tasarrufu sadece yeni iPhone modellerini kapsamıyor. Yine Ming-Chi Kuo’nun ifadelerine göre, yıl sonundan itibaren geçerli olmak üzere yeni iPhone SE’nin kutu içeriğinden de şarj cihazı çıkmayacak.
Gündeme bomba gibi düşen bu iddia karşısında tüketicilerin pek de hoşnut olmayacağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Ancak her akıllı telefonun kutusundan şarj aleti çıktığı için alınan kararın çevre kirliliği konusunda olumlu bir etkisi olabilir.