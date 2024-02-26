Microsoft, AMD ve NVIDIA ile birlikte geliştirilen yeni Microsoft DirectX DirectSR Süper Çözünürlük teknolojisinin GDC 2024 etkinliğinde tanıtılması planlanıyor. Bu yeni teknoloji hakkında henüz çok fazla detay bulunmasa da, önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

DirectX DirectSR, içeriğin kalitesini artırmaya odaklanan ve AMD’nin FSR’sine benzer bir adlandırma kuralıyla tanımlanan bir teknoloji olarak değerlendiriliyor. Microsoft daha önce benzer bir özellik sunmamış olsa da, DirectSR’nin bu alandaki ilk adımı olması bekleniyor.

GDC 2024 programında yapılan açıklamalara göre, Microsoft’un DirectSR’yi derinlemesine ele alacağı ve teknolojinin yeteneklerini göstereceği bir oturum düzenlenecek. Ayrıca, Microsoft’un AMD ve NVIDIA gibi iş ortaklarıyla nasıl çalıştığını ve yükseltme teknolojisini başlıklara entegre etmenin evrensel yolunu izleyeceği belirtiliyor.

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DirectX ekibi, AMD ve NVIDIA ile birlikte oyun geliştiricilerine en son güncellemeleri, demoları ve en iyi uygulamaları sunacak. Bu çalışmaların, GPU donanımından tam anlamıyla yararlanmanın ve iş yüklerini paralelleştirmenin yeni bir yolunu temsil ettiği ifade ediliyor.

Birkaç hafta önce, Windows’un bir sonraki büyük güncellemesi olan Windows 24H2’de AutoSR (Süper Çözünürlük) özelliğinin tanıtılacağı sızıntıları ortaya çıkmıştı. Ancak, DirectSR’nin AutoSR ile aynı teknoloji mi yoksa farklı bir teknoloji mi olduğu henüz net değil. Bununla birlikte, Microsoft’un, büyük GPU satıcılarıyla birlikte çalışarak PC oyuncuları için önemli bir gelişme olan Süper Çözünürlük yaklaşımını birleştirmesi bekleniyor.

Microsoft’un DirectX DirectSR teknolojisinin tanıtılması, oyun endüstrisinde büyük bir değişikliğin habercisi olabilir ve oyuncuları yeni ve daha gelişmiş görsel deneyimlerle buluşturabilir. Bu teknolojinin ilerleyen süreçte nasıl bir etki yaratacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım Microsoft DirectX DirectSR teknolojisi FSR veya DLSS’e göre çok daha avantajlı özellikler sunacak mı? Bekleyip göreceğiz.