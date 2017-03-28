Microsoft Cortana Sonunda Android Kilit Ekranındaki Yerini Aldı

Microsoft akıllı dijital asistanı Cortana’yı bir süre önce iOS ve Android işletim sistemlerine çıkarmıştı ve şimdi Android’e bir yenilik daha geldi.

Microsoft bugün yaptığı duyuru ile Cortana’nın Android kilit ekranına geldiğini açıkladı. Bu özellik Ocak ayından beri beta olarak kullanılabiliyordu ve bugün bütün kullanıcılara dağıtıldı.

Uygulama kullanılmakta olan kilit ekranını değiştirmiyor. Sadece Cortana simgesi yer alıyor. Asistana erişmek için bu simgeyi sağa ya da sola kaydırmak yeterli oluyor. Bu sayede asistana erişmek Google’ın kendi ayarlarına erişmek kadar kolay oluyor.

Ekran entegrasyonunun yanı sıra Cortana’ya başka yeni özellikler de geldi. Artık Cortana takvimde kayıtlı olan etkinliklere, hava durumuna ve ulaşım zamanı gibi özelliklere erişebiliyor. Bu güncelleme ile beraber şirket Cortana’yı Avustralya’da da kullanıma açtı. Böylelikle Amerika ve İngiltere’den sonra Cortana’yı iOS ve Android’de kullanabilen üçüncü ülke Avustralya oldu.