Bir İngiliz araştırmacı, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alma planının konsollar, çoklu oyun abonelik hizmetleri ve oyun akışındaki rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğini söyledi.

Microsoft; Overwatch, Candy Crush ve Call of Duty’nin yapımcısını 68,7 milyar dolara satın almak istiyor. Ancak İngiltere’nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), endişelerinin şimdi derinlemesine bir soruşturma yürütebileceği anlamına geldiğini söylüyor.

Microsoft, “sonraki adımlarda” CMA ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Anlaşma gerçekleşirse, Xbox üreticisinin şimdiye kadarki en büyük satın alımı olacak.

Activision Blizzard’ın yaptığı oyunlar dünyanın en popüler oyunlarından bazıları. Ancak daha önce toksik ve cinsiyetçi bir iş yeri kültürüne izin vermekle suçlandı.

CMA, kararında, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alması halinde, “Activision Blizzard oyunlarına erişimini reddederek veya çok daha kötü koşullarda erişim sağlayarak” rakiplerine zarar verebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

CMA’deki birleşmelerden sorumlu kıdemli direktör Sorcha O’Carroll şunları söyledi: “Microsoft, birleşme sonrası Call of Duty ve World of Warcraft gibi popüler oyunlar üzerindeki kontrolünü rakiplerine zarar vermek için kullanabilir. Mevcut endişelerimiz ele alınmazsa, İngiltere oyuncuları ve işletmelerinin çıkarlarına uygun bir karara varmak için bu anlaşmayı derinlemesine bir 2. Aşama soruşturmasında araştırmayı planlıyoruz.”

Bu karar, CMA’in ilk soruşturmasının, adı verilen Aşama 1’in sonunu işaret ediyor. 2. Aşamada, CMA anlaşmayı daha derinlemesine incelemek için bağımsız bir panel atacak.

Bundan sonra CMA bir birleşmenin sorunlu olduğunu tespit ederse, bunun kötü etkilerini gidermek için adımlar atacaktır. Bu, birleşmeyi durdurmak veya sadece belirli koşullar yerine getirildiğinde devam etmesine izin vermek anlamına gelebilir.

Mobil motivasyon

Habere yanıt olarak Microsoft Başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada, “Bir sonraki adımlarda CMA ile çalışmaya ve endişelerini gidermeye hazırız. Sony, endüstri lideri olarak Call of Duty konusunda endişeli olduğunu söylüyor, ancak aynı oyunu hem Xbox hem de PlayStation’da aynı gün kullanıma sunmaya kararlı olduğumuzu söyledik. İnsanların oyunlara daha fazla erişmesini istiyoruz. Az değil.” dedi.

Microsoft, planlanan satın almadaki asıl menfaatinin Activision Blizzard’ın mobil oyunlardaki uzmanlığı olduğunu iddia ediyor. Firmanın oyun başkanı Phil Spencer, “gezegendeki en büyük oyun platformunun cep telefonları olduğunu” söyledi ve bu Microsoft’un uzmanlıktan yoksun olduğu bir alan.

Şu anda Activision oyunları hem Xbox’ta hem de rakip PlayStation konsollarında mevcut. Ancak önerilen devralma, bazılarının daha fazla oyunun Xbox’a özel olabileceği konusunda spekülasyon yapmasına neden oldu.

Bu, Smith’in daha önce yaptığı bir röportajda yalanladığı ve “Call of Duty gibi harika oyunların Sony PlayStation’da bulunmaya devam edeceğini” söylediği bir şeydi. Şirketin 2014 yılında Minecraft’ı satın almasıyla paralellikler kurdu ve şirketin oyuna yatırım yaptığını ve oyunu daha fazla platforma getirdiğini söyledi.

Bu nokta, Phil Spencer tarafından perşembe günü yayınlanan bir blog yazısında yineledi.

Önceki satın alımlar

Bazıları, anlaşmanın daha fazla yeni Activision Blizzard oyununun Microsoft’un sahip olduğu platformlara özel hale gelmesine yol açabileceğine dair kanıtlar için önceki devralmalara işaret etti.

Geçen yıl Microsoft, Fallout yapımcısı Bethesda Softworks’ün ana şirketini 7.5 milyar dolara başarıyla satın aldı. O sırada Spencer, “gelecekte Xbox ve PC oyuncularına özel olacak bazı yeni oyunlar” dedi.

Ve bir tweet’te Xbox’tan Aaron Greenberg, Bethseda tarafından 2018’de satın alınmadan üç yıl önce duyurulan bir oyun olan Starfield’ın PlayStation’da yayınlanmayacağını doğruladı.

Bazı bağımsız oyun yapımcıları, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Microsoft’un Netflix benzeri oyun abonelik hizmeti Game Pass’te marjinalleşebileceklerinden endişe ediyor ve firma kendi oyunlarını tercih etmeye başladı.

Ancak PlayStation’ı yapan Sony, haziran ayında oyun yapımcısı Bungie’yi 3,7 milyar dolara satın alarak stüdyolar da satın alıyor.