Mi 10T Lite, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı!

Xiaomi’nin çok yakında tanıtması beklenen Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerine bir model daha eklenebilir. Tahminlere göre Mi 10T Lite adıyla gelecek olan model, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı.

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Xiaomi tarafından merakla tanıtılması beklenen yeni Mi 10T serisine bir model daha eklenebilir. Redmi ya da Poco markasıyla çıkmayacak olan ve Mi 10T Lite ismini taşıması beklenen M2007J17G model kodlu cihaz, FCC sertifikasyon programında ortaya çıktı. Verilerinde batarya kapasitesi haricinde başka detayı bulunmayan cihaz, 4720 mAh kapasiteli pille gelecek.

Xiaomi M2007J17G (Mi 10T Lite) appears on the FCC certification with MIUI 12 and a 4,720mAh battery

The device could very well launch in India, as it's battery model (BM4W) has already received the BIS certification and the IMEI number is also CEIR IMEI compliant.#Xiaomi #Mi10T pic.twitter.com/2FE3UDjbsE — Mukul Sharma (@stufflistings) September 20, 2020

Mi 10T Pro modelinde amiral gemisi fiyatlandırması

Şirketin merakla beklenen 10T ailesi için sızıntılar paylaşan ‘Ice Universe’, Snapdragon 865 yonga setinden güç alan 10T Pro’da 144Hz tazeleme hızına sahip panelin yer alacağını ve 5000 mAh kapasiteli bataryayla geleceğini belirtti. Ice Universe, cihazda 108 MP’lik kamera sensörünün bulunacağını ve 699€ fiyat etiketiyle satışa sunulacağını öne sürüyor.

Mi 9T Pro’dan çok daha pahalı

Takriben 822$ fiyatı ile amiral gemisi sınıfına yaklaşan cihaz, selefine göre oldukça pahalı bir hale geliyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Mi 9T Pro modelinin 323$ olan çıkış fiyatını göz önüne aldığımızda model fanlarını üzen bir tablo ortaya çıkıyor.

Mi 10T modelinde ise şirket, Snapdragon 865 yonga setini aynı tutarak 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Pro modelinden farklı olarak baz modelde 64 MP’lik kamera yer alıyor. Mi 10 T ailesi, selefi gibi başarı gösterebilecek mi ilerleyen süreçte göreceğiz.