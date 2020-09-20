Akıllı Telefonlar
Mi 10T Lite, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı!
Xiaomi’nin çok yakında tanıtması beklenen Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerine bir model daha eklenebilir. Tahminlere göre Mi 10T Lite adıyla gelecek olan model, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı.
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Xiaomi tarafından merakla tanıtılması beklenen yeni Mi 10T serisine bir model daha eklenebilir. Redmi ya da Poco markasıyla çıkmayacak olan ve Mi 10T Lite ismini taşıması beklenen M2007J17G model kodlu cihaz, FCC sertifikasyon programında ortaya çıktı. Verilerinde batarya kapasitesi haricinde başka detayı bulunmayan cihaz, 4720 mAh kapasiteli pille gelecek.
Xiaomi M2007J17G (Mi 10T Lite) appears on the FCC certification with MIUI 12 and a 4,720mAh battery
The device could very well launch in India, as it's battery model (BM4W) has already received the BIS certification and the IMEI number is also CEIR IMEI compliant.#Xiaomi #Mi10T pic.twitter.com/2FE3UDjbsE
— Mukul Sharma (@stufflistings) September 20, 2020
Mi 10T Pro modelinde amiral gemisi fiyatlandırması
Şirketin merakla beklenen 10T ailesi için sızıntılar paylaşan ‘Ice Universe’, Snapdragon 865 yonga setinden güç alan 10T Pro’da 144Hz tazeleme hızına sahip panelin yer alacağını ve 5000 mAh kapasiteli bataryayla geleceğini belirtti. Ice Universe, cihazda 108 MP’lik kamera sensörünün bulunacağını ve 699€ fiyat etiketiyle satışa sunulacağını öne sürüyor.
Mi 9T Pro’dan çok daha pahalı
Takriben 822$ fiyatı ile amiral gemisi sınıfına yaklaşan cihaz, selefine göre oldukça pahalı bir hale geliyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Mi 9T Pro modelinin 323$ olan çıkış fiyatını göz önüne aldığımızda model fanlarını üzen bir tablo ortaya çıkıyor.
Mi 10T modelinde ise şirket, Snapdragon 865 yonga setini aynı tutarak 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Pro modelinden farklı olarak baz modelde 64 MP’lik kamera yer alıyor. Mi 10 T ailesi, selefi gibi başarı gösterebilecek mi ilerleyen süreçte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile şarj hızını artırıyor!
Geçtiğimiz ay Xiaomi, Mi 10 Ultra‘yı şirketin onuncu yıl dönümünde düzenlenen lansmanda resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Yakın tarihli bir rapora göre şirket bu cihazın bazı özelliklerini değiştiren yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayacaktı. Geçtiğimiz günlerde ise telefon, MIUI 12.0.10 güncellemesini aldı. Bu güncelleme ile cihazın kamerası DxOMark sürümüne yükseltildi. Ayrıca pil, ekran, şarj sıcaklığı kontrolü ve video tarafında çeşitli optimizasyonlar gerçekleşti.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, şarj hızında nasıl bir artış gösterecek?
Kullanıcı raporlarına göre bu güncelleme şarj protokolünü uygun şekilde iyileştirmeyi hedefliyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, %0’dan %100’e şarj için 23 dakikalık bir süreye ihtiyaç duyuyor. Fakat cihaz şarj olurken %92,77 şarj düzeyindeyken %100 olarak gözüküyor. 10 dakika boyunca telefon 9,75 Wh ile şarj oluyor ve 100W yaklaşık olarak 1 dakika sürüyor. Güncellemeden sonra ise %100‘ü görmek için geçen zaman hala 23 dakika olsa bile şarjın iç dengesinde değişmeler mevcut. Pil %100 gösterildiğinde artık %92,77 yerine %93,50 düzeyinde şarj bulunacak. 10 dakika boyunca telefon 11,72 Wh ile şarj olacak ve 100W yaklaşık 13 saniye sürecek.
Güncellemenin ardından 100W şarj süresi kısalıyor ancak 10 dakika içinde gerçekleşen şarjda artış mevcut. Mi 10 Ultra, 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile birlikte geliyor. Şirkete göre cihaz 5 dakikada %41, 23 dakikada ise %100 şarja ulaşıyor. Telefonun TUV Rheinland tarafından güvenli hızlı şarj sertifikası da bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
AMD, Huawei ile iş birliği için lisans aldı!
Geleceği konusunda hala bazı belirsizlikler bulunan Huawei, her şeye rağmen projelerini ve ürünlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket için Eylül başından bu yana işler oldukça zorlaştı. Samsung, WD, Micron, Kioxia ve Sharp ile yapılan ticaretin kesilmesi üzerine firma zor zamanlar geçiriyor. Huawei‘nin böyle bir durumda düzenli bir işleyiş elde etmesi zor gözüküyor. Fakat bugün ortaya çıkan AMD lisansı ile bazı şeylerin yoluna girebileceği umudu oluştu.
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AMD, Huawei ile iş birliğini sürdürecek mi?
Qualcomm, Samsung ve MediaTek ile ABD yüzünden çalışamaz hale gelen şirket AMD ile çalışmak için lisans aldı. AMD‘nin Başkan Yardımcısı, şirketin Huawei‘ye tedarikte bulunmak için lisans aldığını doğruladı. ABD‘nin Huawei‘ye uyguladığı yasağa rağmen AMD‘nin lisans alması oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Çin‘de fiyat artışı ve ABD ambargosuna rağmen büyük ölçüde Huawei cihazlar alınmaya devam ediyor. Şirket her ne kadar zor bir dönemden geçse de kullanıcılar firmayı destekliyor.
Huawei, yasaklar yüzünden maliyetlerde büyük artış yaşadı. Bu da telefon ve diğer akıllı cihazların fiyatlarında artışa neden oldu. Kullanıcılar fiyat artışının ve ürün stoklarının az kaldığının farkında. Bu sebeple Huawei cihazların satışları artmış durumda. Analistler, şirketin bileşen stoğunun gelecek senenin ortasına kadar yeterli olacağını söylüyor. Çin milliyetçiliği, firmanın en önemli kaynaklarından biri. Önümüzdeki sene de kullanıcılar Huawei‘yi desteklemeye devam ederse bu çıkmazdan çıkılması daha kolay hale gelebilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung, kamera odaklı F serisini tanıtmaya hazırlanıyor!
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un kamera odaklı bir telefon serisi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Samsung Hindistan’ın Twitter hesabından paylaşılan gönderiyle beraber F serisinin pek yakında tanıtılacağı duyuruldu.
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Samsung, yeni modellerle beraber akıllı telefon pazarında fark yaratmaya çalışıyor. Bu hafta içi gelen sızıntı haberler, Samsung’un kamera odaklı olan F serisi hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkarmıştı. Ancak cihazın tanıtımı ya da duyurusu hakkında bir detay şirket tarafından bugüne dek gelmemişti. Samsung Hindistan’ın Twitter üzerinden paylaştığı tweet ile beraber yeni F serisini duyuran şirket, pek yakında cihazları tanıtmaya hazırlanıyor.
The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsung pic.twitter.com/5ahjw6mqTm
— Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020
İlk model F41 olabilir
Samsung tarafından F serisiyle alakalı başka bir açıklama gelmezken, söylentiler ilk olarak F41 modelinin tanıtılacağı yönünde. Samsung Hindistan’ın destek sayfasında ortaya çıkan SM-F415F modeli için yayınlanmış kullanma kılavuzundaki bilgilere göre F41, damla formundaki çentikle beraber gelecek. Arka kısımda ise dikey formda üçlü kamera dizilimi ve bir parmak izi okuyucusu yer alacak.
Geekbench detayları M31 ile benzer
Geekbench testinde Exynos 9611 çipseti ve 6 GB RAM ile görüntülenen F41 modelinin üç farklı renk seçeneğiyle beraber satışa sunulacağı ön görülüyor. Bazı kesimler F41 için M31’in yeniden yapılandırılmış versiyonu şeklinde yaklaşımda bulunurken, F41’de M31’den farklı olarak yalnızca üç kamera yer aldığını belirtmemiz gerek. Samsung’un önümüzdeki günlerde yeni model ya da modeller hakkında detaylı paylaşım yapması bekleniyor.