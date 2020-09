Mi 10T Lite, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı!

Xiaomi’nin çok yakında tanıtması beklenen Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerine bir model daha eklenebilir. Tahminlere göre Mi 10T Lite adıyla gelecek olan model, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı.

Xiaomi tarafından merakla tanıtılması beklenen yeni Mi 10T serisine bir model daha eklenebilir. Redmi ya da Poco markasıyla çıkmayacak olan ve Mi 10T Lite ismini taşıması beklenen M2007J17G model kodlu cihaz, FCC sertifikasyon programında ortaya çıktı. Verilerinde batarya kapasitesi haricinde başka detayı bulunmayan cihaz, 4720 mAh kapasiteli pille gelecek.

Xiaomi M2007J17G (Mi 10T Lite) appears on the FCC certification with MIUI 12 and a 4,720mAh battery

The device could very well launch in India, as it's battery model (BM4W) has already received the BIS certification and the IMEI number is also CEIR IMEI compliant.#Xiaomi #Mi10T pic.twitter.com/2FE3UDjbsE

— Mukul Sharma (@stufflistings) September 20, 2020