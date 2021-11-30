Meta’nın Giphy’yi Satması İstendi!

Facebook’un ebeveyni Meta’ya İngiltere’nin rekabet gözlemcisi tarafından GIF paylaşım platformu Giphy’yi satması gerektiği söylendi.

Rekabet ve Piyasa Otoritesi salı günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın sosyal medya kullanıcılarına ve İngiltere’deki reklam verenlere zarar verebileceğini söyledi. Meta, karara katılmadığını ve temyizi değerlendirdiğini söyledi.

Düzenleyici, Meta’nın Giphy’yi satın almasının sosyal medya platformları arasındaki rekabeti azaltacağı sonucuna vardı. Anlaşmanın, Giphy’yi görüntülü reklam pazarında potansiyel bir rakip olarak ortadan kaldırdığını da sözlerine ekledi.

Bir panel, Facebook’un diğer platformların Giphy GIF’lerine erişimini reddederek veya sınırlayarak diğer sosyal medya platformlarıyla ilgili olarak zaten önemli olan pazar gücünü artırabileceğini buldu.

Panel, bunun karşılığında, Birleşik Krallık’ta sosyal medyada harcanan zamanın %73’ünü oluşturan Facebook’a ait sitelere (Facebook, WhatsApp ve Instagram) daha fazla trafik göndereceği sonucuna vardı.

CMA, Meta’nın Giphy’nin GIF’lerine erişim şartlarını da değiştirebileceğini söyledi. Örneğin, Giphy GIF’lerine erişmek için daha fazla kullanıcı verisi sağlamak için TikTok, Twitter ve Snapchat beğenilerini gerektirebilir.

Reklam üzerindeki etkisi

Geçen yıl mayıs ayındaki anlaşmadan önce, Giphy kendi reklamcılık hizmetlerini başlattı ve Birleşik Krallık dâhil olmak üzere ABD dışındaki ülkelere genişlemeyi düşünüyordu. Giphy’nin reklam hizmetleri, Dunkin’ gibi firmaların markalarını görsel görüntüler ve GIF’ler aracılığıyla tanıtmasına olanak tanıyordu.

CMA, Giphy’nin reklam hizmetlerinin Facebook’un kendi görüntülü reklamcılık hizmetleriyle rekabet edebileceğini ve aynı zamanda diğer sosyal medya sitelerinden ve reklamcılardan gelen yenilikleri teşvik edebileceğini buldu.

Facebook, birleşme sırasında Giphy’nin reklam hizmetlerini kapattı. CMA, bunun bir endişe nedeni olduğunu, özellikle Facebook’un Birleşik Krallık’taki 7 milyar sterlinlik görüntülü reklam pazarının neredeyse yarısını kontrol etmesi nedeniyle olduğunu söyledi.

Soruşturmayı yürüten bağımsız soruşturma grubunun başkanı Stuart McIntosh salı günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın görüntülü reklam pazarındaki potansiyel bir rakibi ortadan kaldırdığını söyledi.

“Facebook’un Giphy’yi satmasını zorunlu kılarak milyonlarca sosyal medya kullanıcısını koruyor ve dijital reklamcılıkta rekabeti ve yeniliği teşvik ediyoruz.” Meta’nın Giphy’yi ne kadar sürede satması gerektiği belli değil.

Bir Meta sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, “Bu karara katılmıyoruz. Kararı inceliyoruz ve temyiz dâhil tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” dedi.

Ağustos ayında CMA, Meta’nın (o zamanlar hala Facebook olarak anılıyor) Giphy’yi satın almasının sosyal medya platformları arasındaki rekabete zarar vereceğini ve görüntülü reklam pazarındaki potansiyel bir rakibi ortadan kaldıracağını geçici olarak bulduğunu söyledi.

O sırada CMA, şirketin 400 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen anlaşmayı geri çekmesini ve rekabet endişeleri nihai olarak teyit edilirse Giphy’yi satmasını gerektirebileceğini söyledi.

Anlaşma duyurulduğunda Facebook, Giphy’yi Instagram uygulamasına daha fazla entegre etmek istediğini söyledi, böylece “insanlar kendilerini ifade etmenin doğru yolunu bulabilirler”.

CMA, bir emre uyduğunu göstermek için düzenli güncellemeler sağlamadığı için ekim ayında Facebook’a 50,5 milyon sterlin para cezası verdi. Tekrarlanan uyarılara rağmen Facebook’un “bu güncellemelerin kapsamını önemli ölçüde sınırladığını” söyledi.