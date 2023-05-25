Konami bugün yaptığı açıklamayla METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER’ın yapım aşamasında olduğunu ve PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında yayınlanacağını duyurdu. METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, 2004 yılında PlayStation 2’de yayınlanan Metal Gear Solid 3: Snake Eater’a sadık kalarak geliştirilen bir remake niteliğinde. Yeni nesil oyuncular ve oyunun sadık hayranları, nam-ı değer Big Boss’un köken hikayesini deneyimleyecek ve Operasyon Snake Eater bünyesinde bir efsaneye dönüşmesine tanık olacak. Remake’te orijinal oyunun seslendirme sanatçıları yer alırken, zorlu çevre koşullarında savaşarak hayatta kalma mücadelesi, zengin bir hikâye, benzersiz grafikler ve etkileyici seslerle harmanlanıyor.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Backbone One Edition Piyasaya Sürüldü

Remake yayınlanmadan önce oyuncuları bir başka sürpriz daha bekliyor! METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1, Metal Gear Solid serisinin ilk üç oyununu yeniden deneyimleme fırsatı sunacak. Dünyanın dört bir yanındaki düşman kalelerine sızın, görevlerinizi gizlice tamamlayın ve METAL GEAR serisinin heyecan dolu sinematik hikayesini deneyimlemeye hazır olun.

Vol. 1 koleksiyonu, METAL GEAR serisinin başlangıcını gözler önüne seren ve aşağıdaki oyunlardan oluşan bir paketten oluşuyor:

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection versiyonu)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection versiyonu)