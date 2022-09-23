The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre Meta, önümüzdeki aylarda maliyetleri %10 oranında azaltmak istiyor.

Maliyet kesintilerinin, daha resmi işten çıkarmaların aksine, dahili iş departmanı yeniden düzenlemeleri nedeniyle iş indirimlerini içermesi muhtemel. Maliyet indiriminin önümüzdeki birkaç ay içinde başlaması bekleniyor.

Facebook’un ana şirketi, temmuz ayındaki ikinci çeyrek kazanç raporu için, maliyet ve giderlerde yıldan yıla yaklaşık 20.4 milyar dolarlık (%22) bir artış bildirdi. Şirket, henüz geliştirilmemiş olan teknolojinin büyük satışlara yol açacağı umuduyla meta veriye büyük yatırım yapıyor.

Şirket ayrıca bir yıl öncesine göre ilk gelir düşüşünü bildirdi. Bu sırada gelirlerinin üçüncü çeyrekte satışlarının tekrar düşeceğini tahmin etti.

Baş ürün sorumlusu Chris Cox daha önce çalışanlara bir notta şirketin “burada ciddi zamanlar geçirdiğini ve rüzgarların şiddetli olduğunu” söyledi. Cox ayrıca, “Ekiplerin çok büyük yeni mühendis ve bütçe akışı beklememesi gereken daha yavaş bir büyüme ortamında kusursuz bir şekilde çalışmamız gerekiyor” dedi.

Meta şu anda çeşitli faktörlerden dolayı işinde önemli zorluklarla karşı karşıya. Apple’ın geçen yıl iOS 14 için yaptığı büyük gizlilik güncellemesi, Meta’nın reklam verenlere kullanıcıları hakkında ayrıntılı demografik bilgiler sunmasını zorlaştırdı. Bu yüzden, reklam verenler harcamalarını diğer platformlara kaydırıyor.

Ek olarak, TikTok’un yükselişi şirketin kullanıcı büyümesini etkiledi. Snap, Twitter ve Pinterest de dahil olmak üzere diğer sosyal medya şirketleri de benzer zorluklarla karşı karşıya.

Meta hisseleri, gün ortası ticaretinde %1’den az bir artışla çarşamba günü 146.33 dolara yükseldi. Ancak, hisseler bu yıl %56’dan fazla düştü. Meta hisseleri, %20’den daha az düşen S&P 500’den ve yaklaşık %26 düşen NASDAQ Composite’dan çok daha kötü.