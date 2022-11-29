Bugün İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Meta’nın İrlanda’daki yan kuruluşuna 265 milyon Euro para cezası verdiğini duyurdu. Bunun nedeni, Facebook’ta 2018’den 2019’a kadar Facebook kullanıcısı olan 533 milyon kişinin telefon numaralarını, konumlarını ve doğum tarihlerini ifşa eden 2021 veri ihlalidir.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, internette kullanıma sunulan bu veri setinin keşfedildiğine dair basında çıkan haberlerin ardından 14 Nisan 2021’de konuyla ilgili soruşturmasına başladı. Soruşturma, Meta’nın uymamakla suçlu bulunduğu AB’nin “Tasarım ve Varsayılan Olarak Veri Koruma” konusundaki GDPR yükümlülüğüne uygunlukla ilgili sorularla ilgiliydi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu’nun kararı geçen Cuma günü kabul edildi ve bugün kamuoyuna açıklandı. GDPR düzenlemelerinin iki maddesinin Meta tarafından ihlal edildiği söyleniyor. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, para cezasının yanı sıra Meta’nın veri işlemesini “belirli bir zaman dilimi içinde bir dizi belirli iyileştirici önlem alarak uyumlu hale getirmesini” gerektiren bir emir de verildiğini belirtiyor.

Kapsamlı soruşturma süreci, tümü İrlanda Veri Koruma Komisyonu’nun kararıyla aynı fikirde olan AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla işbirliğini içeriyordu.