Japonya merkezli popüler mesajlaşma uygulaması Line, Clova adını verdiği bulut bilişim özellikli sanal dijital asistanını duyurdu.

Küçük bir mesajlaşma uygulamasından tam anlamıyla bir mobil operatöre dönüşen Line şimdi de Amazon Echo ve Google Home’a rakip olacak akıllı hoparlör geliştiriyor. Bu dijital asistanın adı Clova olacak.

Clova bu yılın yaz aylarında çıkabilir ancak şirket şimdiden platformu tanıttı. Diğer taraftan platformun geliştirilmesinde Sony ve LG’nin de payı var. Bu adım bir mesajlaşma servisi için oldukça mantıklı. Platformda 2017 yılında bir dijital asistandan beklenebilecek pek çok şey yer alıyor. Clova haberleri, hava durumunu, takvimi sunabiliyor ya da internet üzerinden alışveriş yapabiliyor.

Clova ayrıca komplike soruları anlayabiliyor ve üzerinde bir de yüz tanıma sistemi yer alıyor. Cihaz telefonların dışında üçüncü parti uygulamalar ve donanımlar ile çalışabilecek şekilde tasarlandı. Clova’yı ilk kullanacak olan cihaz Wave isimli bir hoparlör ve Face isimli bir akıllı ekran. Wave uzaktan Google Home gibi gözüküyor. Face için ise şirket herhangi bir detay açıklamış değil.