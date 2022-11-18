Bu dünyada bir ilk olmalı. Mercedes, düşük satış rakamları nedeniyle arabalarının fiyatlarını düşürüyor. Çinli müşteriler, bazı EQE ve EQS modellerinde önemli fiyat indirimleri alarak şimdiye kadar ki en iyi Black Friday’i yaşıyor.

Mercedes’in yeni fiyatları resmiyet kazandı ve yerel saatle Salı günü geç saatlerde açıkladı. Şirket, son zamanlarda arabaları indirim öncesi fiyatlardan satın alan müşterilere aradaki farkın kendilerine geri ödeneceğine dair güvence verdi.

İndirim 478.000 Çin Yuanı fiyat listelenen Mercedes EQE 350 Pioneer Edition ile başlıyor. Aynı model dün 528.000 Çin Yuanından alıcı bulmuştu. Bu da alıcıların 50.000 Çin Yuanı veya yaklaşık 7.000 dolar indirim aldığı anlamına geliyor.

Pioneer Sürümü, 215 kW (292 HP) maksimum güce sahip tek motorlu RWD kurulumuyla birlikte geliyor ve 96 kWh pil paketi ile 752 km menzil sağlayabiliyor.

EQS 450+ Deluxe Edition, mevcut döviz kurlarında 32.700 dolara eşdeğer olan 234.000 Çin Yuanı kadar indirim aldı. Bu, bir gecede yaklaşık %20’lik bir fiyat indirimi anlamına geliyor. Bu model şimdi 956.000 Çin Yuanından veya yaklaşık 133.600 dolardan başlıyor.

Deluxe Edition, CLTC’ye göre araca 813 km menzil sağlayan 111.8 kWh pil takımı tarafından desteklenen 333 HP elektrikli motor ile birlikte geliyor.