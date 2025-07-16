Mercedes-Benz, şık bir station wagon ile elektrikli bir otomobil arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak ilk tamamen elektrikli station wagon modeli olan Mercedes CLA Shooting Brake’i resmen tanıttı. Bu çığır açan model, zarif tasarımı, etkileyici menzili ve üstün teknolojiyi bir araya getirerek elektrikli station wagon segmentinde yeni bir dönem başlatıyor.

Mercedes CLA Shooting Brake Neler Sunuyor?

Yeni Mercedes CLA Shooting Brake, markanın hem elektrikli hem de hibrit motorları destekleyen yeni MMA platformu üzerine inşa edilmiş. Lansmanda sunulan tek motorlu CLA 250+ versiyonu 761 km’ye varan WLTP menziliyle uzun yolculuklar için biçilmiş kaftan. Performans isteyenler için ise çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli CLA 350 4MATIC, 348 beygir güç ve 730 km’lik etkileyici menzil sunuyor. Her iki modelin kalbinde, gelişmiş 800V mimari sayesinde 320 kW hızında şarj olabilen 85 kWh’lik bir batarya yatıyor. Bu teknoloji, sadece 10 dakikada 310 km menzil eklemeyi mümkün kılıyor.

Aracın içi adeta bir teknoloji vitrini. Opsiyonel olarak sunulan ve tüm ön paneli kaplayan MBUX Superscreen, üç ayrı ekranı tek bir cam yüzey altında birleştiriyor. Google Gemini ve ChatGPT4o gibi yapay zeka ortaklarından güç alan sesli asistan, sürücünün alışkanlıklarını öğrenip duygularına bile tepki verebiliyor. Şeffaftan renkliye saniyeler içinde geçebilen elektrokromik panoramik tavan ise gece modunda 158 küçük yıldızla aydınlatılarak büyüleyici bir ambiyans yaratıyor.

Bir station wagon’un olmazsa olmazı pratikliktir ve Mercedes-Benz bu konuda da dersine iyi çalışmış. Artırılmış dingil mesafesi sayesinde arka koltuktaki yolcular için daha fazla alan sunan araç, 455 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Koltuklar katlandığında bu alan 1.290 litreye ulaşıyor. Ayrıca, ön kaputun altındaki 101 litrelik “frunk” ve 1.800 kg’a kadar çekme kapasitesi, Mercedes CLA Shooting Brake‘in ne kadar kullanışlı bir otomobil olduğunu kanıtlıyor.

Mercedes CLA Shooting Brake Teknik Özellikleri

Platform: Mercedes MMA Platformu

Mercedes MMA Platformu Batarya: 85 kWh Lityum-İyon

85 kWh Lityum-İyon Şarj Mimarisi: 800 Volt, 320 kW DC Hızlı Şarj

800 Volt, 320 kW DC Hızlı Şarj CLA 250+ Güç: 200 kW (268 beygir)

200 kW (268 beygir) CLA 250+ Menzil: 761 km (WLTP)

761 km (WLTP) CLA 350 4MATIC Güç: 260 kW (348 beygir)

260 kW (348 beygir) CLA 350 4MATIC Menzil: 730 km (WLTP)

730 km (WLTP) Bagaj Hacmi: 455 litre / 1.290 litre (koltuklar katlı)

455 litre / 1.290 litre (koltuklar katlı) Ek Depolama: 101 litre “Frunk” (ön bagaj)

101 litre “Frunk” (ön bagaj) Çekme Kapasitesi: 1.800 kg

Mercedes CLA Shooting Brake Ne Kadar?

Mercedes-Benz, şu an için yeni elektrikli station wagon modelinin fiyatlandırması hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak aracın sahip olduğu uzun özellik listesi, üst düzey teknoloji ve premium konumu göz önüne alındığında, fiyatının bu donanımlara uygun bir seviyede olması bekleniyor. Yeni Mercedes CLA Shooting Brake modelinin Avrupa’da Mart 2026’da yollara çıkması planlanıyor.

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