Mercedes ve Bosch Sürücüsüz Araçlar için Kolları Sıvadı

Mercedes’in sahibi olan Daimler ve dünyanın en büyük otomotiv parçaları üreticisi Bosch sürücüsüz araçları birlikte geliştirecek.

Mercedes ve Bosch 2020 yılından itibaren sürücüsüz araçların yollarda olması için çalışacak. İki firma tarafından yapılan açıklamaya göre Daimler’in otomotiv konusundaki tecrübesi ile Bosch’un donanım üretimi konusundaki liderliği ile sürücüsüz araç teknolojisi çağ atlayacak.

Bu sürücüsüz araç konusunda gördüğümüz ilk iş birliği değil. Geçtiğimiz günlerde Bosch aynı zamanda grafik kartı üreticisi olan Nvidia ile anlaştığını açıklamıştı. Fiat Chrysler ile Google, Volve ile Uber ve Delphi ile Mobileye gibi birlikteliklere şimdi de Daimler ve Bosch katıldı.

İki şirket sadece sürücüsüz araçların yollardaki yerini almasını hızlandırmayacak aynı zamanda cadde ve çevre gelişimine yönelik çalışmalarda yapacak. Trafiğin akışını ve yol güvenliğini sağlayan akıllı sistemler ile araçlar uyumlu bir şekilde çalışacak.