Ubisoft’un çıkaracak olduğu hack and slash oyunu For Honor uzun süredir merakla bekleniyor ve bugün oyuna dair bir belirsizlik daha ortadan kalktı.

Ubisoft’un Montreal stüdyosu tarafından geliştirilen For Honor ilk olarak 2015 yılında düzenlenen E3 fuarında duyurulmuştu. Oyun 14 Şubat tarihinde Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak.

Ubisoft merakla beklenen oyunun sistem gereksinimlerini bugün blogundan yayınladı. Yapılan açıklamaya göre oyun sadece 64-bit Windows’ta çalışacak. Minimum gereksinimlerde Intel Core i3-550 ya da AMD Phenom II X4 işlemci isteniyor. 2 GB ya da daha fazla ekran kartı RAM’i gerekiyor ve oyunu oynayabilmek için en düşük NVIDIA GeFOrce GTX 660 ya da AMD Radeon HD6970 ekran kartınız olmalı. Ayrıca oyun 4 GB’da RAM istiyor.

Önerilen sistem özellikleri ise şöyle;

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350

Ekran Kartı -: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060| AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470

RAM: 8GB