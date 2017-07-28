Merakla Beklenen Destiny 2’nin Betası 28 Ağustos’ta PC’ye Çıkıyor

Bungie bu hafta başında Destiny 2’nin betasını konsol oyuncularına sunmuştu ancak bilgisayar oyuncularının biraz daha beklemesi gerekiyor.

Bungie, PC oyuncularının ancak 28 Ağustos tarihinde Destiny 2’nin betasını oynayabileceklerini duyurdu. Bu tarihte oyunu ön siparişle satın alan kullanıcılar oynayabilecek.

29 Ağustos tarihinde ise beta sürümü herkesin kullanımına açılacak. Beta programı 31 tarihe kadar aktif olacak. Oyunun konsol betasında, hikaye modunun ilk görevi olan Homecoming yer alıyor. Bungie ayrıca bugün oyun için gerekli olan sistem gereksinimlerini yayınladı.

Önerilen sistem gereksinimleri;

Intel – Core i5-2400 ya da AMD – Ryzen R5 1600X

Nvidia – GeForce GTX 970 ya da AMD – Radeon R9 390

8 GB RAM

Minimum sistem gereksinimleri;

Intel – Core i3-3250 ya da AMD – FX-4350

Nvidia – GeForce GTX 660 2GB ya da AMD – Radeon HD 7850 2GB

6GB

Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri 6 Eylül tarihinde, PC sürümü ise 24 Ekim tarihinde satışa çıkacak.