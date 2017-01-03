Aralarında Mass Effect: Andromeda, South Park: The Fractured But Whole gibi yapımların çıkış tarihleri, Microsoft tarafından açığa kavuştu.

Konu sızdırılan bilgiler olunca her ne kadar güvenmekte zorluk çeksek de, bu sefer sızdırılan tarihlere inanacağız gibi gözüküyor. Microsoft‘un “Xbox Live Rewards” adlı resmi sitesinde bu yıl çıkacak oyunların tam tarihleri gösterildi. Artık, yanlışlıkla mı oldu yoksa bazı şeylerin zamanları geldi diye paylaşıldı mı bilemiyoruz ama her ne olduysa bizleri baya bir sevindirdi diyebiliriz.

Buna göre, South Park serisinin ikinci oyunu olan “The Fractured But Whole”, 30 Mart 2017 tarihinde çıkacak. Bununla birlikte 31 Mart 2017 tarihinde de merakla beklenen bir diğer oyun olan Mass Effect: Andromeda çıkışını gerçekleştirecek.

Bu noktada bir hatırlatma yapmakta fayda var. İlgili sitede genellikle sızdırılan tarihler bir gün gecikmeli oluyor yani resmi çıkış tarihleri, sızdırılmış tarihlerden bir gün önce olmakta. Bu duruma örnek olarak yine bu sene çıkacak bir diğer oyun olan For Honor‘dan verebiliriz zira sitede çıkış tarihi 14 Şubat 2017 denilirken, yapılan resmi açıklamada oyunun 13 Şubat tarihinde geleceği yönündeydi.

Tarihleri sızdırılan oyunlar bunlarla da sınırlı değil! Buna göre, Injustice 2, 28 Mart tarihinde bizlerle olacak. Konu ile ilgili her ne kadar oyunun yapımıcısı kişisel Twitter hesabı üzerinden bu durumu yalanlasa da oyunun, yılın ilk çeyreğinde çıkacağını şimdiden tahmin edebiliriz. Aynı şekilde Sniper: Ghost Warrior 3‘ün çıkış tarihi 4 Nisan olarak belirtildi. Ayrıca mart ayına kadar yapılan her pre-order’da oyunculara özel içerikler sağlayacağının da bilgisi verildi.

Bilgiler ne kadar kesin sonuçlar verecek bilemiyoruz ama konu Microsoft’un resmi sitesi olunca güvenmeden de geçemiyoruz. Eğer tarihler gerçek ise neredeyse aynı tarihlerde çıkacak diğer oyunları da düşününce korkmadan edemiyoruz zira bu doğrultuda cüzdanlarımız baya bir boşalacak gözüküyor ne dersiniz?