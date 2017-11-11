Meizu’dan Sonra ZTE Nubia da Resmen Türkiye’de!

Geçtiğimiz günlerde Çin’in yükselen yıldızlarından Meizu’nun Türkiye’ye girişi ardından şimdi de ZTE Nubia markası da resmen Türkiye’de faaliyete başladı.

Ülkemizde akıllı telefon dünyasının en bilinen modelleri olan HTC, LG, Samsung, Apple, Sony gibi markalar hali hazırlda Türkiye’de bulunuyorken Huawei’nin Türkiye’deki faaliyletlerine başlaması ile uzak doğu tarafından ilk girişi görmüştük. Geçtiğimiz günlerde Meizu’nın da Türkiye’de resmi telefon satışına bşalaması sevindirirken bir diğer marka ZTE’nin Nubia telefonları da artık Türkiye’de satışa başlıyor.

Alternatif marka seven Türk tüketicisinin 2014 yılında tanıştığı Nubia markası her çıkardığı yeni modelde çıtayı yükseltmeyi başarabilen ve özgün tasarımları ile tüm dünyada dikkat çeken genç bir firma, örnek olarak ilk gerçek yan çıtasız model Nubia Z9 2015 yılında “çıtasız” kavramını cep telefonlarında ilk kullanan modeldi.

Resmi distrübitörün ARANOTA firması olarak açıklanan Nubia ailesi, aynı zamanda KVK garantili olarak ülkemizde satılacak. Böylece uzak doğu telefonları isteyip paralel ithalat ile alarak garanti sıkıntısı çeken tüketiciler rahat bir nefes almış olacak. İlk olarak 1.400TL fiyatıyla Z17 Mini modelin,i getiren Arnota, ilerleyen dönemde tepe modeli cihazlarını da ülkemiz kullanıcılarıyla buluşturacak.

Genç marka olmasına rağmen ülkemizdeki yüksek fiyatlara alternatif ve fiyat/performans oranında çok iyi seviyede telefonlar getireceğini düşündüğümüz ZTE, görünüşe göre Huawei ve Meizu ile ayrı bir klasman oluşturacaklar. Büyük marka dediğimiz bilinen cihazların 2018 yılındaki satış rakamlarına ciddi darbe vurabilecek bu Çin menşeili ve kaliteli içerik sunan cihazlar, bakalım nasıl bir satış grafiği oluşturacak.

Umarız ilerleyen dönemde Xiaomi, Oppo ve OnePlus markalarını da Türkiye pazarında görebiliriz. Böylece özellikle Samsung ve Apple, uçuş modundaki fiyat politikalarını daha çok özenli ayarlamaları gerebilir.