Meizu X8 inceleme – 1799 TL’ye Snapdragon 710!

Meizu X8 inceleme videomuzda, özellikle uygun fiyatıyla öne çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

Meizu X8 inceleme

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle gelen cihazın yan çerçeveleri metal önü ve arkası ise cam malzeme ile kaplı. Modele ön taraftan baktığınızda çentik tasarımının olduğunu görüyorsunuz. Ancak bugüne kadar gördüğümüz çentik tasarımlarına oranla çentik bölümünün bir hayli küçük olduğunu belirtmeliyiz. Cihazın arka bölümünde parmak izi sensörü yer alırken, ön kamera yardımıyla yüz tanıma özelliğini de kullanabiliyorsunuz.

6.2 inç boyutlu IPS LCD panel kullanan ekranda 1080p Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Gücünü Snadpragon 710 modelinden alan telefonda 4 veya 6 GB RAM ile 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor. Cihazda microSD kart desteğinin olmadığını da mutlaka belirtelim.

12 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera sunan cihazın ana kamerası F/1.9 diyafram değeri ile geliyor ve Sony IMX362 sensör kullanıyor. Ön kamera ise 20 MP ve yazılımsal olarak portre modunu destekliyor.

Cihazda son olarak 3210 mAh‘lik bir pil ömrü bulunuyor.