Meizu Note 9 tanıtıldı: 48 MP kamera ve Snapdragon 675

Meizu Note 9 modeli resmi olarak tanıtıldı. Uygun fiyatlı yapısına karşın rekabetçi özellikleriyle dikkat çeken telefon, orta segment için bir hayli iddialı görünüyor.
Meizu Note 9 özellikleri
Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Meizu Note 9 modelinde damla çentik tasarımı kullanılmış. Cihazın arka tarafı cam yüzeyle kaplı ve hemen orta bölümde bir parmak izi sensörü bulunuyor. Cihazın yan çerçeveleri ise alüminyum kullanıyor.
6.2 inç (2244×1080) FHD+ 18.7:9 ekran kullanan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, sekiz çekirdekli bir yapıda ve 2 GHz saat hızında çalışıyor. İşlemciye ek olarak satın alacağınız modele göre 4 GB veya 6 GB RAM, 64 GB veya 128 GB depolama alanına sahip oluyorsunuz. Ne yazık ki microSD kart desteği bu modelde yer almıyor. Arka tarafında Samsung GM1 sensör kullanan 48 MP‘lik ve F/1.7 diyafram değerine sahip bir ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 5 MP‘lik derinlik algılamada görev alan ikinci kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise damla çentiği oluşturan 20 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor.
Android Pie işletim sistemi üzerinde Flyme 7.2 sürümünü kullanan akıllı telefonda 4000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Cihaz USB Type-C bağlantı yuvası üzerinden 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca telefonda GPU performansını arttıran Hyper Gaming ve Game Mode 3.0 modları da yer alıyor.
Meizu Note 9 fiyatı
Cihazın üç farklı sürümü bulunuyor. Bunlardan 4 GB RAM, 64 GB depolama olan model 210 dolar, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile 4 GB RAM ve 128 GB depolama sunan model 240 dolar fiyat etiketine sahip.
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