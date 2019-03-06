Meizu Note 9 tanıtıldı: 48 MP kamera ve Snapdragon 675

Meizu Note 9 modeli resmi olarak tanıtıldı. Uygun fiyatlı yapısına karşın rekabetçi özellikleriyle dikkat çeken telefon, orta segment için bir hayli iddialı görünüyor.

Meizu Note 9 özellikleri

Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Meizu Note 9 modelinde damla çentik tasarımı kullanılmış. Cihazın arka tarafı cam yüzeyle kaplı ve hemen orta bölümde bir parmak izi sensörü bulunuyor. Cihazın yan çerçeveleri ise alüminyum kullanıyor.

6.2 inç (2244×1080) FHD+ 18.7:9 ekran kullanan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, sekiz çekirdekli bir yapıda ve 2 GHz saat hızında çalışıyor. İşlemciye ek olarak satın alacağınız modele göre 4 GB veya 6 GB RAM, 64 GB veya 128 GB depolama alanına sahip oluyorsunuz. Ne yazık ki microSD kart desteği bu modelde yer almıyor. Arka tarafında Samsung GM1 sensör kullanan 48 MP‘lik ve F/1.7 diyafram değerine sahip bir ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 5 MP‘lik derinlik algılamada görev alan ikinci kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise damla çentiği oluşturan 20 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor.

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Android Pie işletim sistemi üzerinde Flyme 7.2 sürümünü kullanan akıllı telefonda 4000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Cihaz USB Type-C bağlantı yuvası üzerinden 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca telefonda GPU performansını arttıran Hyper Gaming ve Game Mode 3.0 modları da yer alıyor.

Meizu Note 9 fiyatı

Cihazın üç farklı sürümü bulunuyor. Bunlardan 4 GB RAM, 64 GB depolama olan model 210 dolar, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile 4 GB RAM ve 128 GB depolama sunan model 240 dolar fiyat etiketine sahip.