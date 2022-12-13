Malumunuz akıllı telefonların fiyatları dünya genelinde oldukça yükseldi. Bu fiyat artışlarıyla birlikte akıllı telefonlar hırsızların açık hedefi haline geldi. Bu durum karşısında insanlar önlem almaya çalışıyor. Meizu ise akıllı telefon hırsızlığını önlemek için bir takım önlemler alıyor.

Meizu, yakın zamanda hırsızlık önleme teknolojisi için bir patent aldı. Meizu’nun hırsızlık önleme teknolojisi şu şekilde işliyor. Siz telefonunuzu çaldırmadan önce hırsızlık önleme özelliğini aktif ederseniz ve telefonunuz çalındıktan sonra bunu herhangi bir bilgisayar veya akıllı telefon üzerinden etkinleştirirseniz Meizu akıllı telefonunuz hırsızlık önleme moduna geçerek kendini siyah ekrana alıyor. Bunun yanı sıra SIM kart yuvasını da kilitleyerek cihaza başka SIM kart takılmasını engelliyor. Yani cihaz tamamen kullanılamaz hale geliyor.

Hırsızlık önleme özelliği aktif edildiğinde cihazın internet ve konum bilgileri kapatılmayacak şekilde aktif ediliyor. Bu sayede dilerseniz başka bir cihaz aracılığıyla Meizu akıllı telefonunuzun konumunu görebilirsiniz.

Google bunun bir kısmını -konum bulma, cihazın sesini çalma- zaten yapıyordu. Ancak internetin ve konumun devamlı açık olması, SIM kart yuvasının kilitlenmesi ve ekranın karartılması hırsızlığı daha çok önleyecektir.