Meizu, Genpa İle Türkiye’ye Geliyor!

Dünya genelinde çıkışta olan Çinli telefon üreticilerinden biri olan Meizu, Türkiye pazarına resmen giriş yapıyor.

2003 yılında Jack Wong tarafından kurulan, kısa sürede Çin’de beş büyük telefon üreticisi arasına giren ve son yıllarda Avrupa ve dünyaya açılarak kısa sürede 30’dan fazla ülkede faaliyet göstermeye başlayan Meizu, Türkiye ile ilgili planlarını da tamamlayarak sektörün deneyimli isimlerinden Murat Sungur Özkan’ı ülke müdürü olarak atadı.

Böylece bir süredir konuşulan “Meizu da Türkiye’ye gelecekmiş” konusu da gerçekleşmiş oldu. Genpa’nın resmi distrübitör olarak anlaşıldığı durumda Türkiye pazarına bir uygun fiyatlı rakipler daha geliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, “Daha önce görev aldığım firmalar vesilesiyle dünya teknoloji pazarının kalbi Çin’de çok kez bulundum ve her zaman Çin’de geniş kitlelerin Meizu markasına olan ilgisi ve sadakati dikkatimi çekmişti. Şimdi Meizu’nun Türkiye ülke müdürü olarak hedefim aynı ilgi ve sadakati Türkiye’de oluşturmak ve bunu başarabilmek.Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda da tıpkı akıllı telefonlarımızın tasarımında olduğu gibi kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak. Bu noktada Türkiye’de sektörün saygın ve güçlü bir iş ortağı olan Genpa’nın güvencesiyle, dünyada 30’dan fazla ülkede elde ettiğimiz tecrübe ve başarı ile birleştirerek Türkiye pazarına iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Modern, yenilikçi tasarım anlayışımız ve sahip olduğumuz yüksek teknoloji bu iddiamızı da destekliyor.” dedi.