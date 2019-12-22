Meizu 16th vs Huawei P30 Pro kamera kıyaslaması

Kablosuz kulaklıklar 2019 yılında oldukça popüler oldu. Genel olarak ürünler ucuzlaması, insanların artık kablosuz rahatlığına geçiş yapmak istemesiyle beraber yılın en çok satılan ürün gruplarından biri oldu diyebiliriz.

Kablosuz kulaklık almadan önce bilmeniz gerekenler neler?

Öncelikle kablosuz kulaklıklar, yapılarına göre kendi içlerinde ayrılıyor. Kafa üstü dediğimiz modellerle birlikte tam kablosuz kulaklıklar ve birbirlerine kablo ile bağlı olan kablosuz kulaklıklar da var. Tam kablosuz kulaklıklar, yapıları gereği çok konforlu olmalarına karşın pil ömrü ve ses kalitesi konusunda diğerlerine göre biraz daha geride kalıyor. Kafa üstü kulaklıklar ise hem daha büyük sürücülere ve bataryalara sahip oluyor.

MediaMarkt’ın desteğiyle çektiğimiz bu videoda da görebileceğiniz gibi, satın almadan önce mağazada tüm kulaklık modellerini deneyimleyebiliyor olmak oldukça önemli. Zira kutudan ürünün ne kadar konforlu olduğunu veya ses performansını anlayabilmek pek mümkün değil.

Videomuzda, bu bilgilerle beraber tavsiye ettiğimiz kablosuz kulaklık modellerini de görebilirsiniz. Kafa üstü modellerde JBL T460BT, Sony MDR-XB650BT, SONY WH1000XM2, tam kablosuz kulaklıklarda ise Haylou GT1, Sennheiser Momentum ve Apple AirPods gibi modelleri sıraladık.