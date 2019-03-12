Meizu 16th – Kim Kullanmak İster? (Deniz Özler)

Kim Kullanmak İster? serimizin yeni konuğu Deniz Özler oldu. Deniz, 15 gün boyunca kullandığı Meizu 16th modeliyle ilgili deneyimlerini anlattı.

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Meizu 16th özellikleri

Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonun yan çerçeveleri alüminyum önü ve arkası ise cam malzeme ile kaplı. Ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi sensörü ile gelen telefon, stereo hoparlör ve 3.5 mm’lik kulaklık girişini bünyesinde barındırıyor. Ancak herhangi bir suya ve toza dayanıklılık sertifikası olmadığını belirtelim.

6 inç boyutlu ekranda Super AMOLED panel ve 1080p Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alan Meizu 16th modelinde 6 GB veya 8 GB RAM ile 64 GB veya 128 GB dahili dahili depolama alanı sunuluyor. Cihazda microSD kart desteği ise yer almıyor.

Son olarak telefonun 3010 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.

Meizu 16th teknik özellikleri ve fiyatı

Tasarım: 50.5 x 73.2 x 7.3 mm – 152 gram

Ekran: 6 inç 1080p Full HD+ Super AMOLED

İşlemci: Snapdragon 845

RAM: 6 GB veya 8 GB

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Kamera: 20 MP + 12 MP arka kamera, 20 MP ön kamera

Yazılım: Android 8.0 Oreo + Flyme UI

Batarya: 3010 mAh

Fiyat: 2999 TL