Meizu 16 modelinin özellikleri açığa çıktı

Meizu 16 modelinin kamerası, ortaya çıkan bilgilere göre F/1.8 diyafram açıklığına ve 12 MP çözünürlüğe sahip olacak.

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Meizu 16 Teknik Özellikleri Neler?



Meizu 16 modeli ortaya çıkan sızıntılara göre 5.6 inç boyutlu OLED panel, 3D Touch ve mEngine 2.0 desteği olan 18:9 görüntü oranlı bir ekranla geliyor. Telefon 6GB RAM ile birlikte 64GB/128GB depolamaya ve ekran içi parmak izi okuyucuya sahip. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor. Bağlanabilirlikten bahsetmek gerekirse cihazda Type-C yuvası bulunmakta ve hızlı şarj destekli 3080mAh bir batarya ile birlikte geliyor.

Arka tarafta 12 MP + 20 MP çift kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir kamera bulunuyor. Grafik konusunda Adreno 630, işlemci konusunda da 8 çekirdekli Snapdragon 845 kullanılıyor. Birçok rakibinin aksine Meizum M16’da 3.5 mm kulaklık yuvası bulunuyor. Alttaki sızdırılan resimde telefonun F/1.8 diyafram açıklığına sahip olduğu gözüküyor.

Ağustos ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Meizu 16 ve 16 Plus ekran içi parmak içi okuyucu ile birlikte geliyor.