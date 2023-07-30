Her yıl dünya çapında büyük ses getiren Amazon Prime Day, e-ticaret ekosisteminin en heyecan verici ve rekabetçi etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Milyonlarca Amazon Prime üyesine özel indirimlerin ve fırsatlar sunulduğu Prime Day günleri, e-ticaret sektöründe büyük bir etki yaratıyor. Bu yıl gerçekleşen Prime Day’in ilk 24 saati, Amazon için şirket tarihindeki en büyük satış günü oldu. Prime Day sırasında, sadece Amerika’da gerçekleşen çevrimiçi harcamalar 12,7 milyar dolara ulaştı. 150’den fazla üreticinin 50’den fazla ülkede, 15 global platformda satış yapmasına aracılık eden MegaMerchant, Amazon tarihindeki en büyük Prime Day günlerini satışlarını katlayarak geride bıraktı.

MegaMerchant, Amazon Prime Day’de satışlarını yüzde 80 artışla taçlandırdı

MegaMerchant, iş ortaklarının Amazon, Walmart, eBay, Etsy, AliExpress, Ozon, Otto, Zalando, Allegro, Joom, Jumia, Tiktok, Shopify ve Wayfair gibi global çapta önemli bir yere sahip olan platformlarda satışlarını gerçekleştirmelerini sağlıyor. Türkiye’deki markaların yurtdışına sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için hukuki, lojistik ve finansal altyapı hizmetleri sunan MegaMerchant, markaların yurtdışı işlemleri için tüm hukuki altyapıyı sağlarken güçlü lojistik altyapısı sayesinde ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Türkiye’nin ilk e-ihracat konsorsiyumu statüsünü alan şirket, e-ihracat yapmak isteyen herkesin yanında olma vizyonuyla markalar için etkili pazarlama stratejileri oluşturarak ürünlerini yurt dışındaki müşterilerine ulaştırmalarına destek oluyor.

MegaMerchant, 11-12 Temmuz tarihlerinde Amazon Avrupa’da gerçekleşen Prime Day etkinliğinde sergilediği üstün performansla, satışlarını yüzde 80 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attı. Amazon tarihindeki en büyük Prime Day olarak kayıtlara geçen bu etkinlikte gösterdiği bu performans, MegaMerchant’ın e-ihracat sektöründeki öncü konumunu bir kez daha pekiştirdi. Prime Day sırasında, mevcut satıcılarının Avrupa’daki satışlarının yaklaşık 2,5 kat artmasını sağlayan MegaMerchant, ayrıca kendi markasıyla yarattığı ürünlerde yüzde 500’e yakın bir satış artışı elde ederek, güçlü e-ihracat altyapısının ve müşteri odaklı yaklaşımının ne denli etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Her yıl farklı çeşitli ülkelerde gerçekleşen Prime Day etkinliğinde, MegaMerchant’ın Avrupa satışlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. E-ihracatın A’dan Z’ye tüm gereksinimlerini tek çatı altında toplayan MegaMerchant ülke bazlı satışlarda, Almanya’da 1,9 kat ve İngiltere’de 1,5 kat artış elde etti. Ayrıca, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika gibi diğer önemli Avrupa pazarlarında da benzer artışlar yaşandı.

Avrupa’daki başarısını Amerika’da da sürdüren MegaMerchant, Amazon’un 11-12 Temmuz tarihlerinde Amerika-Kanada’da gerçekleşen Prime Day etkinliğinde, satışlarını yüzde 150 artırarak önemli bir performans sergiledi. Ayrıca, mevcut satıcılarının Amerika satışlarını yüzde 165 artırarak global pazardaki deneyimini ve etkisini gözler önüne serdi.

Yaman Alpata: “E-ihracat yapmak isteyen herkesin yanında olma vizyonuyla yola çıktık.”

MegaMerchant Kurucusu ve CEO’su Yaman Alpata: “Bu yılki Prime Day etkinliğinde elde ettiğimiz muhteşem başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. MegaMerchant olarak e-ihracat yapmak isteyen herkesin yanında olma vizyonuyla yola çıktık. Bu başarı tablosunda, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve tabii ki deneyimli ekibimizin yeri çok önemli. Bu büyük etkinlikte sergilediğimiz güçlü performans, gelecekte de aynı kararlılıkla daha büyük başarılar elde edeceğimizin bir taahhüdü. Şimdi ise, iş ortaklarımızla Kasım sonunda gerçekleşecek olan Black Friday kampanyalarına hazırlanıyoruz. Markaların, gelecekteki fırsatları yakalamalarının yolu, hazırlıklarını erkenden yapmalarından geçiyor. Bu kapsamda, fırsatları yakalamak isteyen markalar için, e-ihracatın A’dan Z’ye tüm gereksinimlerini tek çatı altında toplamaya ve güçlü bir ekosistem yaratmaya devam edeceğiz.”